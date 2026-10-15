Русия не крие лицето си: Брутален пряк удар по супермаркет в Одеса посред бял ден (ВИДЕО)

Руските сили атакуваха супермаркет в Одеска област с дронове на 15 октомври. При удара има ранени, но към момента няма информация дали има и жертви. "През деня Русия нанесе удар по граждански обект в Одеска област. Беше ударен обикновен супермаркет за хранителни стоки. Сградата беше разрушена, избухна мащабен пожар. Бяха повредени лични автомобили", обяви ръководителят на регионалната администрация Олех Кипер.

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A supermarket is on fire near Odesa after a Shahed drone strike Many people may have been inside at the time of the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

"На място съм заедно с ръководителите на всички съответни служби. По-рано научихме за четирима пострадали. Всички получават необходимата медицинска помощ. На място работят спасители, лекари, служители на правоохранителните органи и общински служби", написа той в Telegram.

"Всеки път Русия доказва, че единствената ѝ цел е да тероризира цивилното население. Призовавам всички жители на областта да не пренебрегват сирените за въздушна тревога", заяви още Кипер.

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Удар и пожар след пряк удар на руски дронове

След като беше обявена тревога за въздушен удар, каналите за наблюдение съобщиха за руски дронове, летящи на голяма височина. Малко след това местни канали в Telegram съобщиха за удар по град Маяки. Дроновете са поразили супермаркета „Таврия“. Публикувани в социалните мрежи кадри показват как сградата се срутва и избухва пожар след пряк удар.

Ина Верба, говорителка на областната прокуратура в Одеса, потвърди удара пред агенция УНИАН. „Руските въоръжени сили атакуваха Одеска област с дронове с реактивни двигатели. Ударът е нанесен в едно от населените места. В резултат на вражеската атака е ранен 34-годишен мъж. При него е диагностицирана взривна травма. Пострадалият е хоспитализиран. Ранени са и две жени – на 40 и 57 години“, заяви говорителката.

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