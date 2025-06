Русия обяви на какъв език е получила украинския меморандум: Ние знаем всякакви езици, справихме се (ВИДЕА)

Ръководителят на делегацията на Русия на преговорите в Истанбул Владимир Медински съобщи на 2 юни, че руската делегация е получила меморандума на Киев за мирното уреждане на конфликта, който е написан на украински и на английски език. "Няма проблем, справихме се. В нашата делегация има хора, които владеят различни езици. Имаме дори двама, които владеят свободно японски", заяви Медински, цитиран от РИА Новости.

Русия обаче не възнамерявала да разкрива своя меморандум предварително. Предаването и обсъждането на документа е насрочено за днес, 2 юни, непосредствено на самите преговори.

Припомняме, че първите преки преговори между двете страни от три години насам се проведоха на 16 май в турския мегаполис, като отделни срещи имаше и със САЩ. Тогава беше договорена размяната на военнопленници във формат "1000 за 1000". Вторият кръг от преговорите бе предложен от Русия като тя обеща да подготви "меморандум за евентуално предстоящо мирно споразумение", което трябва да включва и прекратяване на огъня, но въпреки настояванията на Украйна то така и не бе обявено досега. Украйна е предала своя меморандум още на 28 май на руската страна и настояваше да получи и руския вариант, за да има смисъл от срещата и да може да се подготви за нея.

Russian media report that the delegations of Ukraine and the Russian Federation have already arrived at the Çırağan Palace in Istanbul.



The Russian side is also reportedly planning to make a press statement after the round of negotiations with Ukraine. pic.twitter.com/3nTws7Ark1