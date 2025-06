Пореден натовски генерал прогнозира скорошна руска атака срещу Прибалтика

Страните членки на НАТО трябва да се подготвят за евентуално нападение от страна на Русия през следващите четири години. Това предупреди началникът на отбраната на Германия генерал Карстен Бройер пред BBC. Според него Руската федерация произвежда около 1500 основни бойни танка годишно, много от които могат да бъдат използвани за нападение срещу членове на Алианса, по-конкретно срещу балтийските държави. Това би могло да се случи до 2029 г. или дори по-рано, прогнозира генералът.

Подобен сценарий е все по-често срещан в анализи на западни служители и експерти, най-вече заради укрепването на руски военни бази близо до границата с Финландия, ескалацията в Балтийско море и страха на жителите на Полша и Литва, че Москва ще започне всичко от ексклава си Калининград: От Прибалтика мирише на война: Руски военни самолети летят, без да питат, Беларус на съд пред ООН.

Бройер също така настоя, че НАТО остава единна по отношение на войната в Украйна въпреки различията в мненията, изразени от Унгария и Словакия.

Генералът говори в кулоарите на Диалога "Шангри-ла" - среща на върха по въпросите на отбраната в Сингапур, организирана от мозъчния тръст Международен институт за стратегически изследвания. Коментарите му идват седмици преди срещата на върха на страните от НАТО в Хага.

Карстен Бройер заяви, че НАТО е изправена пред „много сериозна заплаха“ от страна на Русия, каквато не е виждала никога досега. Не всеки един руски танк отива към Украйна, "но също така отива в запасите и в новите военни структури, които винаги са изправени пред Запада", смята той.

През 2024 г. Русия е произвела и четири милиона 152-милиметрови артилерийски боеприпаси, като не всички от тях също отиват за Украйна, добави генерал Бройер. Данните са на анализатори от Германия и съюзническите държави.

"Налице е намерение и натрупване на запаси" за евентуална бъдеща атака срещу балтийските държави, членки на НАТО, казва той. "Това е, което оценяват анализаторите - през 2029 г. Така че ние трябва да сме готови до 2029 г...". По думите му - не е гаранция, че няма да се наложи да сме подготвени и по-рано.

По думите му - естонците са направили аналогия с това, че се намират близо до горски пожар, където "усещат горещината, виждат пламъците и усещат дима", докато в Германия "вероятно виждаш малко дим над хоризонта - не повече". Генерал Бройер заяви, че това показва различните гледни точки на европейските държави по отношение на заплахата от евентуална руска атака.

Според него гледната точка на Русия за войната в Украйна се различава от тази на Запада, където Москва вижда войната по-скоро като "продължение" на един по-голям конфликт с НАТО и затова "се опитва да намери пътища към нашите отбранителни линии и ги тества".

Той цитира неотдавнашните атаки срещу подводни кабели в Балтийско море, кибератаките срещу европейския обществен транспорт и неидентифицираните дронове, забелязани над германски електроцентрали и друга инфраструктура. Ето защо членовете на НАТО трябва отново да изградят своите военни сили, твърди Бройер: "Това, което трябва да направим сега, е наистина да кажем на всички - увеличете, впрегнете повече, защото имаме нужда от това, за да можем да се защитим и следователно да изградим възпираща сила".

