Русия отново атакува родния град на Зеленски с дронове (ВИДЕО)

Масирана атака с дронове причини големи разрушения в град Кривой Рог в Централна Украйна. Това съобщи рано днес ръководителят на градската военна администрация Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс. "Всички са живи, слава Богу. Истинско чудо. Големи разрушения", написа Вилкул в приложението "Телеграм".

🇷🇺 Over 15 explosions have rocked Krivoy Rog tonight, according to Gauleiter Vilkul.



Russian Geranium drones appear to have scored multiple direct hits — one of the most intense strikes on the city in recent months. pic.twitter.com/7T2QKXbFlh