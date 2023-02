Русия пак атакува с ракети, взривове в Киев, Одеса и още градове (ВИДЕО)

Кличко призова гражданите да останат в укритията, тъй като ракетната атака продължава.

По-рано през деня в украинската столица бяха чути няколко експлозии като част от новата масирана ракетна атака на Москва. По данни на Киевската градска военна администрация в момента в района действа противовъздушната отбрана.

В същото време губернаторът на Николаевска област Виталий Ким заяви, че Русия е изстреляла трета вълна крилати ракети по Украйна днес, като по-рано написа, че в първата вълна се очакват 20 ракети.

TSN.ua цитира източници от Министерството на отбраната на Украйна, според които Русия може да изстреля 100 ракети днес.

Сутринта на 10 февруари украинските Военновъздушни сили съобщиха, че няколко крилати ракети са били изстреляни от стратегически бомбардировачи Ту-95. Местните канали в "Телеграм" също съобщиха за изстрелване на ракети "Калибър" от Черно море.

Беларуската мониторингова група "Белоруски хаджун" написа, че около 08:20 ч. руски изтребител МиГ-31К, който може да носи хиперзвукови ракети "Кинжал", е излетял в Беларус малко преди в Украйна да бъде задействана тревога за въздушно нападение.

Местните медии съобщават за няколко експлозии в град Кривой Рог - родния град на Володимир Зеленски в Днепропетровска област. Според Олександър Вилкул, началник на военната администрация на града, към Кривой Рог са били изстреляни още седем ракети. Той призова жителите да не качват снимки или видеоклипове, свързани с удара.

ПВО-системите работят още в Лвов и Виница, а взривове са се чули в Днепропетровск, Полтава, Хмелницки, Одеса, Харков и др.

⚡️After the strike in Khmelnitsky, part of the city was left without electricity. There may be problems with water supply - the head of the local administration Gamaly pic.twitter.com/KKmlT44cpv