Руска атака срещу Запорожие и Харков, ударена е ключова инфраструктура (ВИДЕО)

Силите на Владимир Путин са осъществили нападение срещу енергийната инфраструктура в Запорожие, нанасяйки 17 удара в рамките на един час, съобщи секретарят на градския съвет Анатолий Куртиев.

Според него това е най-големият брой удари, нанесени от Русия по Запорожие в такъв кратък период от време от началото на пълномащабната война на Москва срещу Украйна. Най-вероятно става дума за нападение с ракети C-300.

Куртиев заяви, че в момента се уточнява допълнителна информация за нападението. Два часа по-късно той написа отново в "Телеграм", че над града е задействана системата за предупреждение от въздушна атака.

Около 4:00 ч. сутринта на 10 февруари руските сили са нанесли удари и по критична инфраструктура в Харков, съобщи кметът Игор Терехов.

Руските сили нанесоха удар по критична инфраструктура в Харков около 4:00 ч. сутринта на 10 февруари, съобщи кметът на Харков Игор Терехов. Той заяви, че е възможно да има смущения относно тока и водата.

Губернаторът на Харковска област Олег Синехубов заяви, че информацията за жертвите и мащаба на разрушенията се уточнява.

⚡️Series of explosions in Kharkiv tonight.



Reportedly 20+ missiles as of now according to local sources. pic.twitter.com/d4JDE39Zs5