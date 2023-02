Русия покани критикуващия Запада Роджър Уотърс да говори пред ООН

Припомняме, че миналата година британецът защити руската позиция и президента Владимир Путин, а също така обвини САЩ, че са провокирали случващото се в Украйна.

"Русия поиска британският активист за мир и известен рок музикант Роджър Уотърс да участва като говорител в заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на перспективите за мирно разрешаване на украинската криза в контекста на нарастващите западни оръжейни доставки за страната", написа първия зам.-постоянен представител на Москва в световната организация Дмитрий Полянски в „Телеграм“ и Twitter.

I can confirm: for tomorrow’s UN Security Council briefing on prospects of peaceful settlement of crisis around Ukraine in the context of increasing Western arms deliveries to this country we invited as a briefer famous British Musician and rock-musician @rogerwaters