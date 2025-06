Русия помогна на Украйна да се прицели във военни обекти в Москва. Киев се готви за руски удари (СНИМКИ)

"Яндекс", руският еквивалент на Google, направи пореден гаф - заради режима на руския диктатор Владимир Путин. Руската онлайн услуга замъгли местата с руски военни обекти в руската столица Москва и по този начин всъщност ясно посочи къде точно се намират тези обекти. Не е ясно дали "Яндекс" изпълнява разпореждане на руските власти и руския съд - вече имаше такова разпореждане за руски петролни обекти.

Всъщност "Яндекс" беше замъглила преди време израелски военни бази, а руските военни блогъри и военнопропагандни канали в Телеграм недоволстваха как на картите на услугата може да се намерят в пълни подробности всякакви военни обекти.

The Russian-sanctioned search service "Yandex" blurred the locations of military facilities in Moscow.



However, in doing so, they ended up exposing themselves. The blurred spots clearly reveal the locations of defense industry enterprises. Good job. pic.twitter.com/mUSew1Keg2