Русия потъпка обещание на Путин за мир с нов удар, Украйна не остана длъжна (ВИДЕО)

Буквално часове след като руският диктатор Владимир Путин говори с американския президент Доналд Тръмп и очерта при какви условия може да има примирие и да се говори за последващ устойчив мир в Украйна, Русия отново организира въздушна атака в Украйна и порази украинска енергийна инфраструктура. Ударена е електрическа станция в украинския град Славянск, Донецка област, като става въпрос за атака с управляеми авиационни бомби: "Путин де факто отхвърли предложението": Русия отново атакува Украйна с дронове.

Славянск, заедно с Краматорск, са последните най-големи украински градове в Донецка област, които руската армия все още не атакува със сухопътна операция - защото 3 години не може да стигне до тях. Ударът остави без ток големи части от града - а при прочита от Кремъл на разговора с Тръмп изрично беше казано, че Путин дал заповед на военните да задържат с ударите по енергийна инфраструктура - а украинският президент Володимир Зеленски писа в профилите си в социалните мрежи, че е имало директен удар с руски дрон "Шахед" в болница в Суми: Путин изброи на Тръмп условията да спре войната в Украйна

Right now, in many regions, you can literally hear what Russia truly needs. Around 40 "Shahed" drones are in our skies, and air defense is active.



Unfortunately, there have been hits, specifically on civilian infrastructure. A direct hit by a "Shahed" drone on a hospital in… pic.twitter.com/TKTeB9gaZy