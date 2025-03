Руският петрол пресъхва заради украински поразии по петролопроводи (ВИДЕО)

Всички помещения на ел. подстанция за диспечерската петролна станция "Унечна", през която минава токът средно напрежение за работата на петролопровода "Дружба" са унищожени. Това твърди един от работещите с отворени данни за анализ на операции в рамките на войната в Украйна експерти "КиберБорошно". Твърдението е на база анализ от кадри на украинска въздушна атака отпреди 8 дни.

Атаката е ударила подстанцията "Висока", която се намира на територията на "Унечна". Тази подстанция изцяло снабдява с ток "Унечна", която е отговорна за транспорта на петрол по "Дружба", до руското пристанище Уст-Луга.

Припомняме, че при украинска атака с дронове бяха спрени доставките на петрол по "Дружба" за Унгария, това се случи преди 8 дни. Унгарският външен министър Петер Сиярто възропта, но след половин ден потвърди, че петролът отново тече. Дали е така и дали всичко е в нормален режим предвид новата информация - на страницата във Facebook на Сиярто няма нови оплаквания - Още: Украйна спря с дронове петрола за Унгария, в Русия се уплашиха за АЕЦ Курск (ВИДЕО)

Нова руска петролна станция гори

Междувременно, в малките часове на днешния ден беше ударена станция "Кавказка" в района на град Кропоткин - тази станция е една от диспечерските станции по Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). Съвсем наскоро Украйна удари друга станция там - "Кропоткинска", като Казахстан реагира остро и потърси диалог с Киев. Освен петрол от Казахстан, КТК приема и руски петрол - през терминал до най-голямото руско пристанище в Черно море Новоросийск. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%: Месеци ремонт: Удар с дронове отряза огромна част от петрола на Казахстан през Русия

🔥 Massive Fire at Russian Oil Depot – Moscow Stays Silent



🚀Oil Depots suddenly began to burn after Putin’s phone call with Trump, where he dismissed a full ceasefire, a major fire erupted at the "Kavkazskaya" oil station in Krasnodar following a drone strike. The pipeline… pic.twitter.com/lkbHXEUr8B — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2025

След удара от тази нощ, пожарът в "Кавказка" се увеличава - вече горят 1700 квадратни метра. Имало е теч от една от цистерните-резервоари и нов взрив, който е подпалил складирани петролни продукти. Цели 227 пожарникари се мъчат да загасят огъня, по данни от Краснодарския оперативен щаб

"Кавказка" е ключово съоръжение, което осигурява износа на руски петрол - станцията е свързана с железопътен петролен терминал и отделен тръбопровод, водещ до системата на Каспийския тръбопроводен консорциум.

Същевременно и Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) се похвали с видеокадри от унищожаване на руска военна техника в Крим. Става въпрос за радарни станции, пускови ракетни установки С-300, ракетни комплекси "Панцир-С1", влекач и военен хеликоптер Ми-8.

Explosions in Crimea: Russian air defense, naval vessels & a helicopter hit.



For days, occupiers in Crimea trembled as Ukraine’s military struck their costly air defense systems. Precision attacks destroyed multiple radar stations, S-300 launchers, Pantsir-S1 complexes, a… pic.twitter.com/eQr4ECyknB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2025