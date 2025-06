Русия прави укрития за самолетите си в Крим след операция "Паяжина", украинската авиация пак не прощава (ВИДЕО)

Сателитни снимки на руската военновъздушна база "Саки" - край Новофедоровка на окупирания Кримски полуостров - показват новопостроени стоманобетонни укрития за самолети. Такива прикрития активно се изграждат вече на много летища в Руската федерация и в Крим, след като на 1 юни украинските сили разкостиха стратегическите бомбардировачи на врага си с операция "Паяжина". Снимките бяха публикувани от Dnipro Osint - анализатор, работещ с данни от отворени източници.

Укритията няма да спрат Storm Shadow или Taurus

Укритията, които се виждат на кадрите, могат лесно да издържат на удар от украински дронове, но със сигурност няма да спрат западните ракети Storm Shadow или Taurus, смята анализаторът. Той прави препратка към британските далекобойни оръжия (френската версия е SCALP), които украинската армия притежава, и към все още недоставените от Германия ракети с обсег 500 км. Правителството на Фридрих Мерц още не е взело решение за доставката им.

OSINT channel Dnipro Osint has published satellite images of the Russian airbase "Saky," showing newly built reinforced concrete shelters for aircraft. A total of 12 shelters have been constructed. At least five Russian Orion UAVs are also stationed at the base. pic.twitter.com/0l7kA8Ti0w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2025

На летище "Саки" са изградени общо 12 такива стоманобетонни укрития, става ясно от сателитните снимки.

В допълнение към авиацията, в авиобазата има и поне 5 руски дрона "Орион".

Ново видео от операция "Паяжина"

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) публикува нови кадри от операция "Паяжина", на които се виждат удари по 4 руски стратегически военновъздушни бази.

Видеоклипът разкрива как безпилотни самолети от типа FPV (с наблюдение в реално време) са били предварително разположени в Русия, скрити под дървени покриви и разгърнати в точния момент, за да ударят руските бомбардировачи:

The Security Service of Ukraine has released new footage of Operation "Pavutyna," showing strikes across 4 Russian strategic air bases.



The video reveals how FPV drones were pre-positioned inside Russia, hidden under wooden rooftops, and deployed at the right moment to hit… pic.twitter.com/96tvF6pO0I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2025

Още украински удари в Русия

Според украински източници снощи, 10 юни, е бил атакуван пункт за разполагане на руските сили в Мариино, Курска област. По предварителна информация - там е била разположена рота от руските въздушнодесантни сили.

According to Ukrainian sources, last night a deployment point of Russian forces in Maryino, Kursk region, was targeted. Prior information indicated a company-sized unit of the Russian Airborne Forces was reportedly stationed there. pic.twitter.com/wUKZysEvAQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2025

Украинската авиация е нанесла удар по руски обект, в който се намират голям брой военнослужещи, показва видео, публикувано от украинската армия. Сградата е служила и като център за съхранение на висококачествени електронни системи, включително оборудване за електронна война. Твърди се, че сега това оборудване е унищожено.

Ukrainian aviation struck a Russian facility used to house a large number of forces. The building also served as a hub for storing high-value electronic systems, including EW and SIGINT equipment—now destroyed.



Lately, Ukrainian aviation has become more and more active. pic.twitter.com/6c17EAdvoL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2025