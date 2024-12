Русия призна: Ракети ATACMS удариха още едно наше военно летище (ВИДЕО)

Чак в късния следобед руското военно министерство обяви, че тази сутрин в Таганрог е имало украинска ракетна атака - свалени били 6 балистични ракети ATACMS (2 с ПВО и 4 отклонени с електронно заглушаване). Така министерството потвърди това, което видяха куп хора благодарение на множество видеокадри и снимки от мястото на събитието.

Тази сутрин информацията, която се появи, беше за удар срещу известно руско авиационно предприятие, което ремонтира най-ценния руски военен самолет - радиолокационния А-50 "Бериев": Ад от дронове за Русия: Горят терминал за петролопровода "Дружба" и авиационен завод (ВИДЕО)

Russian Ministry of Defense сonfirms Ukraine's overnight attack in the Rostov region



The ministry claims that six ATACMS missiles were fired at a military airfield, two of which were shot down and four deflected by electronic warfare (EW) systems:



"As a result of falling… pic.twitter.com/QZZ3i5eCWN