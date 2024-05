Русия се хвали с ключов успех при Часов Яр, нов удар с ATACMS в Донецка област (ВИДЕО)

(КАРТА) Клещеевка се намира на 7 километра югозападно от Бахмут и е една от най-важните точки на южния фланг на атакувания от началото на тази година град Часов Яр. Селото беше превзето от руснаците в голямата битка за Бахмут, продължила над 10 месеца, но в началото на лятото на 2023 година украиците си го върнаха - тогава те пробиха по фланговете на Бахмут, но недостатъчно, за да обкръжат града: Руско признание за Харков: Украинците са повече и по-подготвени от нас, ще има контранастъпление (ВИДЕО)

Още тази сутрин руският пропагандист Семьон Пегов обяви, че руските части завземат позиции на високия терен северозападно от Клещеевка - тези позиции определят кой контролира населеното място. Това твърдение на Пегов дойде след месеци на боеве и множество неуспешни руски атаки. Още се чакат геолокализирани кадри, които да потвърдят дали Русия действително пак е превзела Клещеевка.

Междувременно, в Часов Яр е имало нов руски опит за пробив с бронирана техника - танк, миночистач и два бронетранспортьора. Опитът е неуспешен - видеокадри от мястото на събитието показват какво се е случило:

Defenders of Chasiv Yar describe new attempted Russian attack on the town. “On the night of May 22, the Russians attempted a breakthrough, using 3 units of armored vehicles The tank was moving with a mine trawl to clear the way for the BMP. Tank took a firing position and… https://t.co/HWoNAJgBzg pic.twitter.com/IXLIrsLMDP

Излязоха и видеокадри (КАРТА) от удар с ракети ATACMS в Моспино, на 40 километра източно от активната фронтова линия в Донецка област. Вероятно става въпрос за обстрел по руска ПВО система - и то успешен:

Russian media reports that there was an ATACMS strike in the area of Mospyne, 40km from the frontline.



Based on available published videos, the explosion pattern is similar to an air defense missiles detonation. So maybe an air defence system was targeted.



Footages of ATACMS… pic.twitter.com/NJvzYm3uHG