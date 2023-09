Русия се похвали с ядрен комплекс "Сармат" на дежурство, загуби ли обаче друга ракета?

Ракетата, която се използва от комплекса, тежи 200 тона и има обхват от 18 000 километра. Комплексът се разработва поне от 2013 година – той може да изстрелва и свръхзвукови ракети, не само междуконтинентални – или поне това декларира официално Русия. Новината за бойното му дежурство беше съобщена от директора на "Роскосмос" Юри Борисов.

"The RS-28 Sarmat strategic missile system has been put on combat duty," this was stated by the Head of Roskosmos Yury Borisov via RIA Novosti. pic.twitter.com/Sb5IKrWvMv