Русия сипе дронове и ракети по Украйна, руският производител на системи "Комета" гори (ВИДЕО)

Войната на дронове и ракети – войната в Украйна ще остане в историята като първата такава без никакво съмнение, а и тази нощ не прави изключение. И в Украйна, и в Русия последствия от поредните въздушни удари има – те тепърва ще се оценяват, ще излиза и още информация, защото специално в Украйна поредната руска масирана комбинирана въздушна атака продължава и в момента. Официалният канал в Телеграм на украинските ВВС е пълен с предупреждения – главно за дронове "Шахед" и изстреляни руски ракети.

Съобщенията на украинските ВВС са изключително подробни и то специално за "Шахед"-ите – още рано привечер, като около 2:00 часа вече се появиха и предупреждения за изстреляни от Русия ракети, първо за балистични, след това и за руски ракети, идващи откъм Черно море и летящи към Одеса, възможно е сред тях да има ракети с морско базиране "Калибър". Моментално след това се появиха и няколко публикации за ракети, летящи към Чернигов, Киев, Житомир, Ровно. Тъй като атаката тепърва се развива, се очаква допълнителна информация - последното засега съобщение на украинските ВВС е за активност на руската тактическа авиация.

Снощи обаче, в някои мониторингови украински канали в Телеграм се появиха данни, че в тази атака Русия ще използва около 600 дрона клас "Шахед". Бързо се появиха кадри от Харковска област и област Суми, които показват руските безпилотни апарати, летящи над украинска територия:

In the area of Zmiiv, Kharkiv region — Shahed UAVs are flying at high altitude. A big drone attack is high likely. pic.twitter.com/j1rtCH2Etv

❗A large number of Russian Shahed drones are being detected over Sumy region — an unprecedented level of activity, according to Konotop Mayor Artem Semenikhin. https://t.co/JURrXbMA7t pic.twitter.com/YZq3yTHbGY