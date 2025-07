Merci, Gojira! Hills of Rock 2025 започна с огън и метъл щастие! (СНИМКИ)

Чакахме си го дълго и търпеливо... най-големият рок и метъл фестивал в България - Hills of Rock, стартира и през 2025 г. с първия концерт в България на най-известната в момента френска метъл машина Gojira, но и с общо 15 групи само в първия ден. Три сцени, над 14 хиляди меломани, грандиозна музика, жега и приятелско пого. С тези думи бих могла доста точно да опиша всичко най-важно от първата вечер на тазгодишното издание.

Rise of the Northstar дадоха яко жега за старт на Hills of Rock 2025, фотограф: Цветан Узунов

Голямата сцена на фестивала по изключение бе открита в 17:45 ч. от френските хардкор металяги Rise of the Northstar, които под парещото пловдивско слънце добре ни поразтресоха, давайки старт на първото пого, първите разбити, но щастливи носове и сякаш отвориха рамката на "френската" вечер на Hills of Rock 2025.

Класиците от Extreme, фотограф: Цветан Узунов

След тях настъпи рязък стилов скок с американските класици от Extreme. Момчетата от Бостън се раздадоха максимално, за да ни върнат в края на 80-те и началото на 90-те и да ни изпеят някои от най-силните си парчета, сред които, разбира се, "More Than Words". Е, кой не се е размеквал на тази песен, извинете?

Още: Слаш е бог! Аксел Роуз е велик! Guns N' Roses изпяха живота си пред над 40 000 в София

Skunk Anansie и Gojira

Skunk Anansie с брутално шоу, чакаме ги скоро със самостоятелен концерт, фотограф: Цветан Узунов

Почти неуловимата прохлада започна да се усеща малко преди 21 ч., но нямаше да е така дълго. Skunk Anansie - една от най-мощните британски банди със супер разпознаваем стил и послания в музиката, излезе съвсем малко след 21 ч. и ни помете. Да, брутално яката Скин, която никой, никога и никъде не може да сбърка нито като визия, нито като глас, ни разходи из старите албуми и новите композиции на Skunk Anansie.

Неповторимата Скин, фотограф: Цветан Узунов

"Charlie Big Potato", "Because Of You", "Hedonism", "Weak", "I Can Dream" - изкрещяни от публиката дума по дума, заедно с още и още парчета, превърнаха шоуто в хедлайнерско преди хедлайнера. Абсолютно безпощадни - чакаме отново Skunk Anansie самостоятелно, за да се разпарчетосаме докрай.

Първият концерт на Gojira в България след толкова години чакане вече е факт, фотограф: Цветан Узунов

И, разбира се, големият финал, дългоочакваният първи концерт на Gojira в България събра многохилядната публика в първата вечер на Hills of Rock 2025 пред голямата сцена. Джо и Марио Дюплантие, Кристиан Андрьо и Жан-Мишел Лабади се появиха с онази типична за тях комбинация от груб метъл, френски аристократизъм и глобални послания за грижа за природата и мир.

Фотограф: Цветан Узунов

Огън, смазващи барабани и безкомпромисни вокали - Gojira ни понесоха из своята метъл приказка, задължително минаваща през "Only Pain", "Backbone", "Stranded", "Amazonia", "The Chant", "Flying Whales" и още метъл от най-висша класа. Е, и тук "открихме Олимпиадата" с "Mea Culpa" - парчето, което отвори очите и ушите за съществуването на Gojira на милиони хора по целия свят и ги превърна в глобален метъл феномен.

Merci beaucoup, Gojira! Ще ви очакваме отново - още по-горещи и още по-смислени!

Още: Легендарните Dream Theater подчиниха Пловдив (СНИМКИ)

Да, основните акценти бяха на голямата сцена, но по традиция на Hills of Rock имаме още две специални места за изява на много други групи. В първия ден от тазгодишния фестивал на сцена "Строежа" излязоха "Всеки следващ ден", Cool Den, дивите Керана и Космонавтите, Crowfish и "Ревю" за десерт след полунощ.

На сцена "На тъмно" с животоспасяващата сянка гледахме и слушахме Hellbound, Kashmir, Frankie, Urban Grey, Pizzza и Dub Pistols.

А днес продължаваме с втората вечер - нямаме търпение да избухнем!

Автор: Неда Ковачева