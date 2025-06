Русия спешно прехвърля стратегически бомбардировачи в Далечния изток след украинските удари (СНИМКИ)

Русия спешно прехвърля стратегическите си бомбардировачи в Далечния изток след операция "Паяжина" на украинските служби за сигурност, която показа уязвимостта на руските въздушни бази. Какво показват данните, анализирани от OSINT изследователя AviVector, работещ с данни с отворен достъп - всички Ту-160 на руската стратегическа авиация са евакуирани от летищата Белая (в Иркутска област) и Оленя (в Мурманска област), където станаха атаките. Сега част от тези самолети са прехвърлени чак в Далечния изток - в Анадир на Чукотка и в Елизово на полуостров Камчатка. Останалите са били преместени в Татарстан, цитира данните руското издание "Агентство".

Всички Ту-95МС, както и 11 Ту-22М3, също са напуснали авиобазите. Сега те са разпръснати по далекоизточните и южните летища: Украинка, Енгелс-2, Борисоглебское и дори Моздок, които преди това почти не са били използвани.

За първи път от началото на пълномащабната война Русия размества стратегическата си авиация в такъв голям мащаб. Сега според военни анализатори на Москва ще се наложи често да променя местоположението на своите самолети, за да избегне нови атаки.

