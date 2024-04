Русия строи ново военно летище в Белгородска област: Съвсем удобно за украински удари (СНИМКИ)

По думите му строителството е започнало през юли 2023 г. и в момента вече се полага основният слой на пистата.

Дължината на пистата е 1800 метра, което ще позволява то да се използва от транспортни самолети Ан-26 и Ан-72, както и от щурмови самолети Су-25, пише още анализаторът, позовавайки се на данни на Sentinel Hub.

Руската армия използва Алексеевка като център за съхранение и транспортиране на гориво. В града има и завод за ремонт на бронирани машини, добавя военният наблюдател.

Thread: Russia is constructing a new airfield about 9km west of the heart of Alexeyevka, a military logistics hub in Belgorod region. In July, 2023 a road was cut to the location, and by the start of winter grading for the runway appeared mostly complete.



50.6612, 38.5694 pic.twitter.com/YS9xQQJkZl