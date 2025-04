Русия удари газово съоръжение в централна Украйна (ВИДЕО)

Русия е ударила с дронове газово съоръжение в Черкаска област в Централна Украйна и потребителите в част от града и околните селища са останали без газ, предаде Ройтерс, като се позова на регионалния управител. „Днес нашата Черкаска област бе подложена на една от най-големите атаки“, заяви управителят Игор Табурец в своя публикация в „Телеграм“. Той добави, че по предварителна информация украинската противовъздушна отбрана е унищожила 15 руски дрона над областта.

