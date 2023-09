Три условия украинският пробив в Запорожието да се превърне в значим успех (ВИДЕО)

В този сектор на фронта, украинците атакуват в три посоки – от Работино (10 километра южно от Орехов) към Новопокроповка (13 километра южно от Орехов), от запад при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов), като там вече има геолокализирано видео, споделено от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, че украинците влизат в селището и от север към Върбово. Специално за пробива от запад при Върбово ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) цитира и твърдения на руски военен блогър, свързван с руските ВВС – че украинците успяват и продължават все повече на изток. От снощи има твърдение на същия източник, че половината от Върбово вече е под украински контрол, като и че командването на случващото се не е в ръцете на генерал Михаил Теплински, който ръководи руските ВВС. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов обаче отрича тези твърдения на "колегите си" в сутрешния си обзор и твърди, че няма украински успех при Върбово. Дори ISW посочва, че свързваният с руските ВВС и Теплински канал в Телеграм (ВДВ за Теплински) може да преувеличава какво става в момента при Върбово нарочно, защото е единственият такъв руски източник с толкова тревожни за руснаците твърдения.

Ukrainian BMP leaving the village of #Verbove and getting destroyed.

So Ukraine holds the Western part of the village - and pays for it with dozens of lives per day. Still. They advance. pic.twitter.com/DfP5hnOwSr