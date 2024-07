Русия: "Унищожихме два дрона в Новоросийск". Защо тогава има пожар на пристанището? (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Дежурните системи в Черно море унищожиха два безпилотни катера, движещи се към Новоросийск". Това съобщение на руското военно министерство от ранните часове на 3 юли дойде, след като в пристанищния град в Краснодарския край се чуха експлозии.

В Новоросийск руснаците крият своя Черноморски флот, деградирал сериозно след непрестанните украински атаки по Севастопол и като цяло в окупирания Крим.

The port in Novorossiysk, where Russia hides its naval fleet, was attacked by naval drones overnight. Locals reported hearing explosions and sirens, and authorities have banned staying near the coast. on FIRMS data, strong fire(s) were noticed. pic.twitter.com/T0Jeo6qNlz