Русия за първи път призна открито за поражение от началото на войната

Служителите на Кремъл и пропагандистите в държавните медии под контрола на властта широко обсъждат причините за руското отстъпление в Харковска област, където украинците осъществиха мащабна контраофанзива. Ситуацията в североизточната част на Украйна, където местните сили отвоюваха почти цялата окупирана територия, представлява значителна промяна в сравнение с предишния руски модел на съобщаване на преувеличени или измислени успехи с ограничени подробности. Кремъл така и не призна, че Русия е била победена около Киев или по-късно на Змийския остров, като оформяше отстъплението от столицата като решение да се даде приоритет на "освобождаването" на Донбас, а изтеглянето от важния Змийски остров - като "жест на добра воля".

Първоначално руското министерство на отбраната (МО) предложи подобно обяснение за руския провал в Харков, твърдейки, че руските сили изтеглят войските си от областта, за да се прегрупират, но този фалшив разказ беше бързо и шумно разкритикуван в социалните мрежи. Признанието на Кремъл за поражението е част от усилията за смекчаване и отклоняване на критиките от руския президент Владимир Путин към руското министерство на отбраната и военното командване, пишат още от ISW. Източници от Кремъл сега се опитват да изчистят Путин от всякаква отговорност за поражението, като вместо това обвиняват за загубата на почти цялата окупирана Харковска област недостатъчно информираните военни съветници от обкръжението на президента.

Един от членовете на Кремълския съвет за междуетнически отношения - Богдан Безпалко, дори заявява, че военните служители, които не са забелязали концентрацията на украински войски и техника и са пренебрегнали каналите в Telegram, предупреждаващи за предстоящата украинска контраофанзива в Харковска област, трябва да си "сложат главите на бюрото на Путин".

Кремъл е забавил срещата на Путин с представители на руската отбрана веднага след изтеглянето на войските от околностите на Харков, което засилва впечатлението за разрив между президентството и руското МО.

Няколко членове на Държавната дума (парламента) на Русия изразиха загриженост за тежката ситуация на фронта в Украйна по време на първото пленарно заседание на есенната сесия, провело се на 13 септември. Лидерът на Руската комунистическа партия Генадий Зюганов заяви, че Русия трябва да обяви пълна мобилизация, защото "специалната военна операция" е война. Според Зюганов една "специална военна операция" може да бъде прекратена по всяко време, но една война може да завърши само с победа или поражение и "ние нямаме право да загубим" тази война.

Лидерът на партията "Справедлива Русия - за истината" Сергей Миронов призова за социална "мобилизация" - при която обикновените руснаци да обърнат повече внимание на войната в Украйна - отколкото за пълна военна мобилизация. Лидерът на Руската либерално-демократическа партия Леонид Слуцки също отбеляза, че Москва ще продължи да се бори в геополитическата "схватка" със Запада.

И тримата депутати публично се застъпваха за това Путин да признае независимостта на Донецката и Луганската народна република (ДНР и ЛНР) още преди февруарското нахлуване и имаха важна роля в създаването на информационните условия за самата инвазия. Изявленията на Зюганов, Миронов и Слуцки може да имат за цел да предизвикат загриженост и патриотизъм сред руснаците, за да ги насърчат да се включат по-активно във войната. Чака се приемане на нов законопроект, който би могъл допълнително да насърчи набирането на военнослужещи на договорна служба чрез измама, принуда или обещани финансови възнаграждения.

Центровете за набиране на военнослужещи в цяла Русия връчват неофициални призовки, които изглеждат като уведомления за наборна военна служба, по пощата и чрез телефонни обаждания, но много мъже са наясно, че руското законодателство изисква центровете за набиране да връчват уведомленията лично. Руски мъже, които са се отзовали на неофициалните призовки, са разказали, че вербовчици са се опитвали да ги убедят или да им окажат натиск да подпишат военен договор. Законопроектът за узаконяване на изпратените по пощата покани за военна служба ще улесни тази нечестна практика, коментират от ISW. Както законопроектът, така и изявленията на депутатите могат да предизвикат страх от обща мобилизация сред мъжете, което би могло да стимулира някои от тях да подпишат военни договори и да получат финансови бонуси за доброволчеството, вместо да бъдат призовани и принудени да служат без такова обезщетение.

Нищо в проектозакона на Думата не подсказва, че Путин се готви да нареди обща мобилизация, а и далеч не е ясно и дали би могъл да го направи сравнително бързо. Мащабната военна повинност най-вероятно ще претовари възможностите на руското МО да въвежда, обучава и екипира нови войници, особено след като руската учебна база, изглежда, е натоварена с подготовката на ограничения брой доброволчески батальони, които в момента са на въоръжение. Русия вероятно ще трябва първо да разшири значително своята тренировъчна база - процес, който отнема много време, и след това да намери и подготви за бой достатъчно оборудване за комплектуване на голям брой нови части, преди изобщо да може да започне да се справя с голям приток на нови наборници. Широко разпространените данни за недостиг на руски материали показват дълбоки недостатъци в руската военна промишленост, които биха затруднили много производството на необходимото оборудване, боеприпаси и консумативи за голяма наборна армия. ISW не са установили никакви индикатори, че е разпоредена или е в ход подготовка за такива дейности.

Съобщава се още, че Кремъл възприема наративи, които повтарят дългогодишните искания и оплаквания на военните блогъри. Това предполага, че Путин се стреми да успокои и да спечели критичната общност, а не да я цензурира. Руските военни блогъри отдавна се оплакват от МО и висшето военно командване, а сега държавните медии открито изразяват недоволство от хода на войната и липсата на ситуационна осведоменост за събитията на място. Контролираните от Кремъл и повлияните от него медии сега открито призовават за интензивна ракетна кампания срещу украинската гражданска критична инфраструктура и транзитни маршрути - идея с широка подкрепа сред много блогъри. Тези нови призиви са рязко отклонение от предишната линия на Москва, според която руските сили не са се насочвали към гражданска инфраструктура, и този нов разказ печели на Кремъл обществена подкрепа сред военните блогъри.

Друг интересен момент е, че поражението на Русия в Харковска област предизвиква паника сред руснаците в окупираните украински територии, сред военнослужещите и блогърите. Украинското Главно военно разузнаване (ГРУ) съобщи, че руските окупационни власти в Крим са призовали семействата си да избягат в Русия, а служителите на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) продават домовете си на полуострова и спешно евакуират семействата си заради украинските контраофанзиви. Украинският генерален щаб съобщи, че принудително мобилизираните марионетни части страдат от нисък морал и психологически проблеми. Руските военни блогъри все по-често се притесняват от украински контраофанзиви в различни райони по фронтовата линия и превантивно определят уязвими руски позиции.

Междувременно украинските войски са продължили сухопътните атаки по линията Лиман-Ямпил-Билохоровка в северната част на Донецка област и вероятно провеждат ограничени сухопътни атаки по река Оскил в Харковска област. Силите на Киев постигат още успехи и край Изюм.

Руски и украински източници посочиха, че украинските сили продължават сухопътните маневри в три района на южната Херсонска област като част от продължаващата южна контраофанзива. Войските на Путин пък са постигнали постепенни успехи южно от Бахмут и са продължили сухопътните атаки в цялата Донецка област.

Николаев е бил бомбардиран през нощта, има поражения включително по жилищни сгради, но все още няма данни за загинали и ранени.

And here are the consequences of the missile attack on Mykolaiv this night



According to the head of OVA Sienkovych, residential buildings were also hit by shelling. Rescuers are working on the ground. There is currently no information about the victims. pic.twitter.com/Id4y0wcOjI