Руското военно командване е спряло да праща нови части в Украйна. Войските на ДНР се отдръпнаха от Херсон

Сателитни снимки на известните за Киев руски позиции в Киселовка - на 15 км северозападно от южния град Херсон, показват, че всички руски превозни средства, с изключение на 4, са напуснали предишните си настъпателни позиции. Тези данни съответстват на слуховете, че войските на самопровъзгласилата се Донецката народна република (ДНР) са изоставили Киселовка и са се придвижили обратно към река Днепър.

The Armed Forces of Ukraine forced the DNR troops to withdraw from Kiselyvka in the Kherson region and retreated to the Dnipro, ISW pic.twitter.com/o5oW4tixtL — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 13, 2022

Киселовка е ключово място за руските сили около град Херсон от оперативна гледна точка, тъй като е последното голямо селище както по магистрала Е58, така и по железопътната линия между настоящите украински позиции и Чернобаевка, най-отдалечената част на Херсон.

Очевидното изтегляне на руските войски от тази позиция може да компрометира способността на руснаците да защитават северозападните покрайнини на втория по големина град в Украйна. Също така предполага, че руските войски в този район възприемат непосредствена заплаха за позициите си.

Говорителят на Южното оперативно командване на Украйна Наталия Хуменюк заяви на 12 септември, че руските сили, разположени по десния бряг на река Днепър в Херсонска област, се опитват да преговарят за капитулация под егидата на международното право.

ОЩЕ: Украйна е освободила 500 кв. км от област Херсон, твърди южното командване

Малко вероятно е украинските операции в Харковска област да са имали такъв драматичен психологически ефект върху руските войски толкова далеч на юг. Както изтеглянето на войските на Москва в Киселовка, така и съобщенията за преговори за капитулация са индикатори, че украинските контранастъпления на юг напредват значително, въпреки че фокусът в момента е насочен към Харков.

Другата голяма новина от фронта, съобщена от Генералния щаб на украинската армия, е, че руското военно командване е спряло изпращането в Украйна на новосформирани части. Причината – последните руски загуби и все по-широко разпространеното недоверие към командването на войските от Москва. Тези два фактора са довели до категоричен отказ на голям брой доброволци да участват в бойни действия.

Разполагането на тези новосформирани части за укрепване на отбранителните линии срещу украинските контранастъпления би било оперативно обосновано решение от страна на руското военно ръководство. А забавянето или евентуалното преустановяване на разполагането им ще даде на украинските войски време да се консолидират и след това да подновят настъплението (ако решат), без да се налага да се сблъскват с новопристигнали и свежи части - макар недостатъчно обучени и силни.

Междувременно в социалните мрежи се появи непотвърдено видео, показващо украинската армия в Святогорск, Донецка област. На кадрите се вижда, че са пред административна сграда в града на 12 септември, пише Kyiv Independent. Ако бъде потвърдено от официални източници, този прогрес на украинските сили ще означава, че са прекосили река Сиверски Донец, която е от огромно стратегическо значение за руските военни.

Soldiers of the National Guard filmed a video near the building of the #Svyatohirsk City Council, confirming that the Ukrainian Armed Forces entered the city. pic.twitter.com/Xf2ugN2Ua4 — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022

Руските сили не успяват да укрепят новата фронтова линия след украинските успехи в източната част на Харковска област и активно напускат района или се пренасочват към други направления. Украински източници твърдят, че всички руски войски са напуснали Сватово, Луганска област - на около 45 км източно от настоящите украински позиции покрай река Оскил. Съобщава се още, че в Сватово са останали само опълченци от т.нар. Луганска народна република (ЛНР) - вероятно местни жители. На кадри от социалните мрежи се виждат километрични опашки от автомобили край Шастя и Станиша Луганска, които се намират на границата на отдавна контролираната от ЛНР територия и близо до руската граница.

Съобщава се също така, че определени марионетни сили вече се преместват от Харковска област в югозападната част на Донецка област, което показва, че руското командване не дава приоритет на укрепването на уязвимите позиции източно от река Оскил.

Украйна поиска от САЩ настъпателни оръжия Украйна възнамерява в близко бъдеще да поиска от САЩ още оръжия за „подкрепа на настъпателни действия“. Това съобщи в понед... Прочети повече

ОЩЕ: Руските сили бягат с награбеното на крадени коли от Харков и Луганск

Частите на украинския полк „Азов“, действащи в Харков, заявиха, че украинските сили са си върнали контрола над цялата североизточна част от областта – по линията Веселе-Вовчанск. Украински източници потвърдиха, че войските са превзели Дворчина (на 100 км източно от град Харков) и Тернова (на 30 км североизточно), което подчертава допълнително обхвата на настъплението им.

Командването на въздушно-десантните войски на Украйна също така твърди, че украинските десантчици са поели контрола над Бохородично - малко селище в северозападната част на Донецка област, разположено непосредствено до югоизточната граница на Харковска област.

Руски източници твърдят, че положението на фронта до голяма степен се е стабилизирало при река Оскил, която минава западно от границата между Харков и Луганска област. Руски военни блогъри съобщават, че украински и руски сили се сражават около Лиман, но градът остава под контрола на руски и марионетни сили. Някои руски източници изразяват и опасения, че украинските войски се опитват да преминат река Сиверски Донец около Закитне (на около 15 км югоизточно от Лиман), за да си върнат Ямпил. Изглежда, това ще е следващата потенциална цел за украинците.

Силите под командването на Киев продължават да атакуват руски военни обекти и позиции в Херсонска област. Каховската оперативна група на Украйна обяви, че силите ѝ са проникнали през фронтовата линия на дълбочина между 4 и 12 км в неуточнени райони, което възлиза на над 500 кв. км освободена територия на юг. Каховската група заяви, че украинските войски са освободили 13 населени места, включително Високопиля, Нововознесенске, Билохирка, Сухий Ставок и Миролюбивка.

Жертви и ранени след обстрел срещу руски граничен пункт При украински обстрел по граничния пункт до село Логачевка в Югоизточна Русия е загинал един човек, а четирима са ранени. Това се казва... Прочети повече

Украински военни представители също така заявиха, че войските продължават кампанията за оперативно пресичане и редовно нанасят удари по руски военни, логистични и транспортни средства в Южна Украйна. Украинският генерален щаб съобщи, че руската 810-а пехотна бригада е загубила над 85% от личния си състав и сега отказва да се върне към бойните действия, което предполага, че дори елементи на ниво бригада са претърпели значителни загуби в резултат на украинската контраофанзива.

Разузнавателната служба на Обединеното кралство съобщи, че престижна руска армейска част е силно разградена при контраофанзивата в Харков. Става въпрос за 1-ва гвардейска танкова армия на Русия, предназначена да защитава Москва в случай на нападение и да води контраатаки срещу страните от НАТО. Тя участва в хаотичното отстъпление от Харковска област. Загубите, понесени от 1-ва гвардейска танкова армия, заедно с други части в Западния военен окръг на Русия, "ще отнемат години за възстановяване", се казва в ежедневния доклад на британското разузнаване.

Кадри от социалните мрежи, публикувани на 12 септември, показват пушек край Антоновския мост над р. Днепър, появил се след украински удар. Местни жители съобщават за звуци от експлозии около Херсон. Освен това украинците са разрушили два руски понтонни моста край Даривка – на 15 км от Херсон, и край Нова Каховка – на 55 км източно от града. Преминаването на руснаците през реките Инхулец и Днепър остава изключително трудно, дори невъзможно.

Повторното завземане на Изюм от украинските сили вероятно е влошило способността на руснаците да нанасят артилерийски удари по магистралата Изюм-Словянск. Руските сили продължават да обстрелват околностите на Славянск на изток, югоизток и юг.

Междувременно губернаторът на руския регион Белгород Вячеслав Гладков призова жителите на селищата Журавльовка и Нехотейевка да се евакуират. Вчера украинците започнаха да нанасят удари по военни обекти на няколко места в пограничните руски територии.

На 12 септември руските сили продължиха наземните атаки в Донецка област. Украинският генерален щаб съобщи, че защитаващите се сили са отблъснали руските сухопътни атаки срещу различни селища около Бахмут и Авдийвка. Руснаците са бомбардирали още районите на Суми, Никопол и Днепропетровск през нощта между понеделник и вторник.

Според Генералния щаб на Украйна руснаците извършват по около 200 „кървави военни престъпления“ на ден в окупираните и вече повторно освободените от украинците територии.

Up to two hundred bloody war crimes are recorded daily on temporarily occupied and already liberated #Ukrainian territories, reports the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/zloc8rDQ63 — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2022