Руска атака в Запорожие: Има загинал, а десетки са ранени, сред тях и деца (ВИДЕО)

Поредна руска атака в Украйна. Ударът е бил по жилищен квартал в Запорожие. В резултат е избухнал пожар. Това съобщи Иван Федоров, който е ръководителят на военновременната администрация на Днепропетровска област и бивш кмет на Мелитопол. Една жена е била убита, а 22 души са ранени, след тях има и деца. Той също така публикува видеоклип, на който се виждат последиците от атаката.

Update from Zaporizhzhia: The number of casualties has risen to 13, including two children, as reported by OVA head Ivan Fedorov. Russian forces launched 2 guided bombs, one hitting an infrastructure object, the other a densely populated residential area. A 14-year-old boy is in… https://t.co/5XN648EEgS pic.twitter.com/HcK7Uf8hKY