Тръмп с обновен план за Украйна - допуска гаранции за сигурност и отделна мироопазваща мисия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин предложи двустранни разговори с Украйна за първи път от самото начало на войната, която той започна през февруари 2022 г. В разговор с прокремълския репортер Павел Зарубин стопанинът на Кремъл заяви, че Москва била отворена за всякакви мирни инициативи и очаквала същото от Киев - въпреки че диктаторът така и не прие 30-дневното пълно прекратяване на огъня, на което Украйна се съгласи преди повече от месец. "Винаги сме говорили за това, че имаме положително отношение към всякакви мирни инициативи. Надяваме се, че представителите на киевския режим ще се чувстват по същия начин", бяха точните думи на Владимир Путин, цитирани от Reuters.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция "Интерфакс", уточни пред репортери: „Когато президентът каза, че е възможно да се обсъди въпросът за ненанасяне на удари по граждански обекти, включително двустранно, президентът имаше предвид преговори и дискусии с украинската страна". Какво каза в цялост диктаторът за атаките по цивилни обекти, припомнете си тук: Путин призна, че руски ракети са ударили граждански цели в Суми и Кривой Рог (ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има желание да обсъди спиране на нападенията срещу цивилни обекти, макар да не отговори директно на предложението на издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл. Той обяви, че Украйна ще настоява за безусловно прекратяване на огъня по време на срещата със съюзниците от САЩ и ЕС на 23 април в Лондон. Въпреки че Русия отхвърли предложението на Киев за удължаване на примирието за Великден, което траеше в продължение на 30 часа, но беше нарушено безброй пъти, Украйна настоява да не се нанасят удари по гражданската инфраструктура.

Още: Доналд Тръмп очаква мир между Русия и Украйна още тази седмица

Путин отново заяви, че отхвърля пълното прекратяване на огъня, предложено от Зеленски и САЩ - за минимум 30 дни. На 21 април диктаторът заяви, че Украйна се опитвала да „изземе инициативата и да говори за разширяване“ на примирието. Русия ще трябва „внимателно да оцени всичко“, каза Путин.

Американският президент Доналд Тръмп нито потвърди, нито отрече публикувания от няколко световни медии план на администрацията му за мир в Украйна, който включва признаване на незаконно окупирания през 2014 г. полуостров Крим за руски. Републиканецът заяви, че е имал „добри срещи с Русия и Украйна“, но отби репортерски въпрос относно предложението на САЩ Крим да бъде признат и от Вашингтон, и от Киев за част от Русия: За мир в Украйна: Тръмп пак притиска първо Киев с неща, за които Зеленски каза "не".

Trump stated that he had "good meetings with Russia and Ukraine" and did not respond to a reporter’s question about the U.S. proposal for Ukraine to recognize Crimea as part of Russia. pic.twitter.com/eBGJIrWeyA