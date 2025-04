Русия атакува Одеса с дронове (ВИДЕО)

Взривове отекнаха в Одеса, градът е атакуван с около 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщи кметът на града Генадий Труханов в "Телеграм". Въздушната тревога бе обявена в 21.59 часа.

🤬❗️Massive explosions in Odesa! There is a fire at the site of the UAV strike! 10 more UAVs are breaking into the city. pic.twitter.com/SjtI27jIXM