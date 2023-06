Руска радост заради войници на Асад в Украйна, Стокхолмски синдром от ЮАР при руски обстрел (ВИДЕО)

Интересен щрих от потока информация, който бълват най-вече руските телеграм канали, е твърдение, че доброволци от Сирия и то от армията на сирийския диктатор Башар Асад са пристигнали в Източна Украйна. Твърдението е, че те са се появили при Кремена и то прикрепени към състава на елитните руски десантчици от военно-въздушните сили: ВИДЕО: Мощният украински удар, който вероятно изби стотици окупатори край Кремена

(КАРТА) Междувременно, множество руски телеграм канали, поддържани от руски военни блогъри, съсредоточиха вниманието си върху украинска атака към малкото село Пятихатко, което се намира в близост до Лобково. Това е отправна точка откъм Мала Токмачка – именно там руската отбрана досега се показа като най-компетентна, водена от 58-ма армия. Според руския пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo, боевете се водят в западните покрайнини на Пятихатко. Според руския телеграм канал "Два майора" Работино остава основна цел за този етап на украинската контраофанзива в този участък на фронта, като украинците укрепват позициите си. А политическият анализатор на Bild Юлиян Рьопке обръща внимание на руските твърдения за големи украински загуби и поставя въпроса защо това сега не обикаля Twitter, макар че не е потвърдено, но когато има руски непотвърдени данни за украински напредък веднага се превръща в новина. "Разбира се, без каквото и да е визуално потвърждение не може да се твърди нищо, но явно украинците атакуват добре укрепени руски позиции в Запорожието – там, където руснаците са очаквали", добавя той в публикации в профила си в Twitter.

Russian channels report active fighting in the area of Lobkove-P'yatykhatky, Zaporizhzia axis. WarGonzo reports that the AFU has advanced towards P'yatykhatky and there is a battle on the western outskirts of the small village. pic.twitter.com/70w8Emj5C6

Що се отнася до направлението през Велика Новоселка, вече има данни, че украинците притискат руснаците при село Урожайно – това съобщава популярният руски телеграм канал "Рибар" (КАРТА), който уточнява, че "на цената на високи загуби" украинците напреднали с 200 метра.

При Бахмут битките на фланговете продължават, а в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на геолокализирани кадри от руски военни телеграм канали за известен напредък на украинците при Ягодно (1-2 километра северно от Бахмут). А в сутрешната сводка на украинския генщаб има изрична информация, че руското военно командване се мъчи да скрие големите загуби в жива сила и е издадена заповед само офицери над чин сержант да бъдат извозвани за лечение в Русия при раняване – всички други ранени, независимо от сложността на раната, остават да се лекуват в окупираните украински земи, където има далеч по-малко лекари, медицински работници и оборудване.

За пореден път Белгородска област усети ужаса на подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Путин. Пожар избухна на върха на висока сграда в града – официалната информация от губернатора Вячеслав Гладков е заради проблем в котелно помещение, но Белгородска област отдавна е цел на обстрел, включително с дронове.

Вчера, 16 юни, докато на посещение беше дошла делегация от лидери на африкански държави, начело с президента на ЮАР Сирил Рамафоса (там бяха държавните глави на Замбия, на Коморите, на Конго, на Сенегал, египетският премиер Мустафа Мабдули и представител на Уганда) беше извършен обстрел по Киев с крилати ракети "Кинжал" и "Калибър" (руснаците изстреляха общо 12 ракети, всичките свалени от украинската ПВО). Африканците трябва да отидат и в Москва, като мисията им е да има разговори за мир в Украйна. Интересен щрих от ракетната атака е как пиарът на Рамафоса отрича пред камера да е чул експлозии (такива е имало заради работата на ПВО), че той не бил слизал в бомбоубежище, но при отричането накрая признава, че Рамафоса е отишъл да се скрие – нещо, което беше официално съобщено от украинските власти и имаше първоначално опит именно от пресслужбата на ЮАР да бъде неглижирано.

This is not cope, this is cap. 🧢 Watch the last 2-3 seconds. pic.twitter.com/HPiUdMg6nN

Дали това беше направено заради мисията с мирния план до Путин може само да се гадае, но украинският президент Володимир Зеленски директно коментира случилото се така: "Или Путин не си контролира армията, или е неадекватен" и добави, че на мястото на африканците не би ходил в Москва, но те са свободни хора, лидери на свободни държави и могат да правят каквото решат. Зеленски добави и, че войната, подпалена от Путин, не е просто с аспект криза за храни за Африка, но и че всеки ден мирни украинци умират от жестоки и безсмислени удари на руската армия.

Появи се и информация, че САЩ вече официално планират да дадат на Украйна дългобойни ракети ATACAMS - поне 50 ракети, за 80 млн. долара. Това намерение обаче изглежда е чак за 2024 година - като част от американския военен бюджет.

The US plans to allocate at least $80 million for ATACMS for Ukraine. This is written in the draft of the National Defense Authorization Act for 2024. With an average unit cost of $1.5 million, that could be just over 50 missiles.



Full document: https://t.co/Jf0bYrJXut pic.twitter.com/BMZCaj37Kk