СНИМКИ от украински удар в Херсон, където беше Путин, голяма битка в Нова Каховка (ВИДЕО)

Появиха се сателитни снимки, показващи последиците от нанесен украински обстрел на мястото, където издирваният от Международния съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се появи в средата на април, 2023 година. Тогава Путин посети руска военна база в окупираната южна част на Херсонска област. Ударът беше нанесен на 9 юли, като за него съобщи украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров. Обстрелът е по село Щастливцево, като на снимките се виждат поражения по пансион "Експрес" и хотел Chalet Termal:

Тази нощ, при Нова Каховка е имало интензивен бой. Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват интензивна стрелба на ПВО. Руското издание "Известия" дори съобщи за опит за десант на украинската армия през река Днепър. Генералният щаб на украинската армия официално не коментира случилото се:

Междувременно, назначеният от руснаците зам.-управител на окупираната част на Запорожка област Владимир Рогов предупреди, че ще има нови украински атаки по направлението от Орехов към Токмак. Украинците използваха последните няколко дни на дъждове, за да се прегрупират и да разминират заложени минни полета, написа той в Телеграм. Рогов също говори късно снощи за опит за украински десант и интензивен украински артилерийски обстрел по Нова Каховка, Каховка, Васильовка.

Вчера, 15 юни, зам.-командващият на украинските въоръжени сили генерал Олексий Хромов обяви, че в направлението от Орехов към Токмак, при Мала Токмачка украинската армия е напреднала с 3 километра, а в направлението от Угледар към Бердянск, при Велика Новоселка напредъкът е от 7 километра, като това е станало в рамките на последните 7 дни:

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че украинските военни срещат твърда съпротива от руснаците, но и изрази увереност, че ако украинската армия пробие сега и успее в контраофанзивата, това ще значи загуба за Русия във войната:

"Right now, our fighters are facing stiff resistance. But Russia will lose the war if the counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine is successful," Zelenskyi in an interview with NBC News. pic.twitter.com/76iCQWbSUp