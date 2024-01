Руска ракета удря украинска болница по време на операция (ВИДЕО)

Във видеото се вижда как неизвестен мъж влиза в помещението и хирург го моли да напусне стаята, когато се случва ударът. Взривната вълна чупи прозорците, а медицинският персонал по всяка вероятност е ранен от осколките, макар в този момент видеото да прекъсва.

По-късно се появи информация, че това се е случило на 6 януари в град Покровск, където при руската атака загинаха 11 души, сред които 5 деца.

