Загинали и ранени след нов мощен руски ракетен удар по Покровск (СНИМКИ и ВИДЕО)

Нов руски ракетен удар порази украинския град Покровск. Съобщава се за 11 загинали, сред тях и 5 деца. Други 8 души са ранени.

After the missile strike in Pokrovsk, it is known about 11 dead, among them are 5 children. Another 8 people were injured. pic.twitter.com/KQ7n4VlRjA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2024

В своето вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски също уточни, че се провежда спасителна операция в донецкия град Покровск.

"Ракетите са С-300. Участват необходимите спасителни сили и оборудване на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Към този момент са убити повече от десет души, включително деца", каза Зеленски и подчерта, че нито един от тези удари няма да остане без последствия за терористичната държава Русия.

Zelenskyi's evening appeal



These hours, a rescue operation is underway in Pokrovsk, Donetsk region after a Russian missile strike. The missiles are S-300. Necessary rescue forces and equipment of the State Emergency Service of Ukraine are involved. They are dismantling the… pic.twitter.com/eTjOFHrfUB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2024

Междувременно в своя инфографика авторитетното издание "The Wall Street Journal" изследва количеството снаряди, използвани във войната в Украйна.

Number of shells fired by Ukrainian and Russian forces - infographic by The Wall Street Journal pic.twitter.com/i4UNBdACtl — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2024

