Руската армия я чакат повече убити и ранени в Украйна, защото танковете ѝ са изчезващ вид

Всеки, който следи по-активно войната в Украйна, е наясно – в последните месеци, от всички сектори на фронта има данни (твърдения на хора на място плюс видеокадри), че руската армия използва по-малко бронирана техника за своите операции. Танковете и БТР-ите биват нерядко замествани с алтернативи – леки коли, мотори, дори тротинетки. Видеокадри за операции с тротинекти публикуват дори руски пропагандни телеграм канали като Readovka - Още: Руският "марш" в Украйна: С магарета и кълбета с мотори (ВИДЕО)

Toretsk direction, a new type of combat vehicle. Assault on Ukrainian positions.https://t.co/adPgbqwjMF pic.twitter.com/yUN90rvSXh