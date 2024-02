Руската армия превзе нова важна точка в битката за Донецка област (ВИДЕО)

Победа е отдавна арена на бойни действия, като неговото значение касае миньорския град Угледар, който се намира в Донецка област, но по-близо до границата със Запорожие. Известно е, че селото се намира в низина и около него има позиции на висок терен - затова и не е ясно доколко този руски военен успех всъщност ще се материализира в нещо сериозно и дали изобщо ще се материализира в нещо сериозно.

NOELReports обаче публикува и КАРТА, касаеща цялото направление "Маринка" (основно Григоровка и Новомихайловка). За Новомихайловка изглежда вече ясно, че руснаците се целят да я обкръжат и след като я превземат, да продължат към Константиновка.

