Руснаци изобличиха Шойгу в нова лъжа за военен успех, HIMARS уби десетки руски войници (ВИДЕО)

Лъжите на Шойгу нямат край

Кринки е малко селце, което се намира на около 30 километра североизточно от град Херсон и на 2 километра източно от река Днепър. Още през есента на 2023 година украинците успяха да направят предмостие там и го удържат въпреки неспирните руски опити да бъдат отново отблъснати на западния бряг на река Днепър: Шойгу изби цялата украинска армия: ВИДЕА, доказващи противното

Малко след като Шойгу обяви, че Кринки е "освободено", в руските профили в различни социални мрежи, най-вече Телеграм, започна да се разпространява видео как руското знаме е издигнато в Кринки – в отломките на една от разрушените от бойните действия къщи. Видеото беше споделено и от назначения от руснаците за управител на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо:

Бързо обаче се оказа, че това видео всъщност е опит за заблуда. Популярният украински канал Deep State публикува видеокадри от дрон, които показват как руснаци бягат, след като са издигнали руското знаме. Според първите заключения за местоположението, става въпрос именно за Кринки и пропагандното руско видео с издигането на руското знаме:

На всичкото отгоре, поне два руски военни телеграм канала опровергаха Шойгу и приказките му как Кринки било "освободено". На първо място – Владислав Романов, в канала му в Телеграм "Романов Лайт". Точно под горното видео естонският блогър WarTranslated е публикувал "разпечатка" на думите на Романов, че руското знаме е издигнато в западните покрайнини на Кринки, както и карта на зоната под украински контрол – цялото оцветено в синьо парче. Освен това, свързваният с ЧВК Вагнер руски телеграм канал "Сива зона" пише директно, че казаното от Шойгу е абсолютно невярно. "Лично наблюдавах случващото се в Кринки – от първия ден лъжи и нищо не се е променило за 4 месеца", пише още в началото на публикацията.

Руските фанфари: Не победа, а пореден удар

Междувременно, снощи (20 февруари) се появи информация за успешен украински удар в село Трудовско, района на Волноваха, Донецка област. Информацията излезе в руски военни телеграм канали. Според нея, поразен е военен полигон, където са били разположение руски войници от 39-та гвардейска мотострелкова бригада, като три ракети от установка HIMARS са уцелили. Данните са за поне 65 убити руски войници. По-късно се появиха и видеокадри, плюс снимки от мястото на събитието. На тях се виждат множество трупове – ВИДЕО 1 (18+), ВИДЕО 2 (18+), СНИМКА (18+).

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете определено е намаляла на дневна база – само 66 бойни сблъсъка по целия фронт, след като последните 2 дни бяха по над 80. Отново най-горещата точка е направлението "Маринка" - селата Новомихайловка, Григоровка и Победа, които де факто са югозападни предградия на град Донецк, като започнем с Новомихайловка. Там са отбити общо 20 руски пехотни атаки за последното денонощие, според данните на украинския генщаб. На второ място отново е Авдеевка, по-точно западните покрайнини: линията Степово – Ласточкино – Северно – Невелско, която се намира на между 2 и 15 километра в полукръг от северозапад на югозапад от Авдеевка. Там има спрени 13 руски пехотни атаки за последното денонощие съгласно украинските данни: Украйна подпали правителството на ДНР, изпепели руски опит за атака отвъд Авдеевка (ВИДЕО)

(КАРТА) По отношение на направлението "Маринка" най-важните новини за последното денонощие са за село Победа. По украински данни, руснаците вече са в покрайнините на селото. Това се потвърди и в обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Там изрично е записано, че е прибързано да се говори, че Победа била превзета. Селото е важно, защото отваря възможност за настъпление от североизток към Угледар, към границата между Донецка и Запорожка област. То е част от линията Новомихайловка – Солодко. За тази линия, руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в своя сутрешен обзор, че няма особена промяна на военната ситуация

(КАРТА) Същевременно руснаците изглежда откриват нов фронт с мисъл за Угледар – от югозапад, през село Шевченко. Там 58-ма бригада на украинската армия спря голяма руска атака с бронирана техника, като 3 танка и няколко бронетранспортьора бяха унищожени. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, предупреди преди над месец и половина, че руското командване вече планира и ще гледа да удари именно Угледар предвид натиска през Маринка: Русия вече гледа и атакува масирано в нов участък на фронта в Украйна (ВИДЕО)

(КАРТА) Що се отнася до Авдеевка, продължават оценките от руска страна за постигнатото, като те са в двете крайности. След като руският сепаратист Андрей Морозов, с позивна Мурц, вече на няколко пъти говори какви колосални загуби даде руската армия за позиция, която не дава някакво голямо оперативно стратегическо предимство, сега подобна позиция защити и друг руски военен телеграм канал - "Северен вятър". Каналът пише, че операцията по превземане на Авдеевка на всяка цена е само и единствено заради изборите за президент в Руската федерация на 17 март. Отделно – че с тази операция не е проявено хладнокръвие и че Авдеевка е отстъпена от украинците, но те не са унищожени или отслабени, а сега са се окопали на подготвени защитни линии. Конкретно е посочена линията Новогродовка – Очеретино като изграждана още от 2014 година. "Можем ли да напреднем до Киев? Не, няма пътища и е много далеч", гласи заключението. В подкрепа на тези думи, Семьон Пегов предупреждава, че руснаците вече са в покрайнините на Ласточкино (КАРТА), но там има река (Дурная Балка) и каскада от водоеми, което е добра естествена защита: Руски военен канал побесня за Авдеевка: Никога не е било толкова кръв за метър напредък (ВИДЕО)

Същевременно руската пропаганда продължава да тръби за Авдеевка като успех, с който едва ли не е превзета Украйна. Стигна се дотам доведеният син на главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски – Иван, да поздравява за Авдеевка с думите "Слава на Русия". Иван Сирски е доведен син на генерал Сирски от първия му брак – двамата с майка му и с брат му Антон, който е роден син на Сирски, живеят отдавна в Австралия: Роднините на Сирски живеят в Русия, не искат и да чуват за него и подкрепят Путин. Видеокадри от опустошението в Авдеевка, публикувани от руски източници, добре показват какво всъщност са „спечелили“ руснаците с превземането на малкото северозападно предградие на град Донецк.

След Авдеевка: Срива ли се фронтът и накъде тръгва руската армия? (ВИДЕО)

Факт е обаче, че съобщенията и данните за липса на боеприпаси за украинската армия все повече излизат в информационния поток. Има и конкретни видеокадри с твърдение как украинците са били принудени да гледат как се разгръща руска щурмова група, защото са нямали снаряди за артилерия, с които да ги ударят, а за минохвъргачките е било твърде далеч: Бла-бла-бла: Президентът на Латвия разкритикува западната помощ за Украйна с убийствена карикатура (СНИМКА)

Константин Машовец обръща внимание и на направлението към Купянск, като е категоричен, че засега руснаците хем не могат да преминат през Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), хем не могат да тръгнат решително напред през Табаевка, за да пробият линията Кисловка - Котляровка и да овладеят Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). Машовец посочва, че при Табаевка украинците имат позиции на висок терен и ясно виждат всеки руски опит за настъпление, като отвръщат със силен огън. А при Синковка, продължават учудващите за украинския о.з. полковник руски опити да се пробие от гористия терен откъм Лиман Переши с фронтални атаки - те биват лесно спирани. Засега решението на руското командване е да увеличава пушечното месо, смята Машовец и очаква скоро да има нов руски опит да бъде пресечен пътя Купянск - Сватово, по който се върви към Ивановка.

За направлението към Лиман Машовец повтаря отново каква е крайната непосредствена руска цел - украинските части да бъдат изтикани зад река (Черни) Жребец и зад река Северски Донец. В първия случай - чрез пробив на линията Терно - Ямполовка, на 15-тина километра западно от Кремена, но там няма никакъв руски успех откакто стигнаха до позиции в покрайнините на Ямполовка, пише Машовец. Във втория случай - чрез пробив през Билохоровка (Белогоровка - 10-тина километра югозападно от Кремена), където засега руснаците са в индустриалната зона и тепърва имат тежка работа със силни украинци позиции, например в кариерата за креда "Березовски" (там вероятно руснаците са на позиции в местното депо за отпадъци, както при коксохимичния завод в Авдеевка /Терикон/). "Засега на руснаците им върви доста трудно", е оценката на украинския военен анализатор.

