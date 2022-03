Руската атака над Украйна продължава, обстрелвана е онкологична болница в Николаев

Украински представители обвиниха Русия, че е обстрелвала с тежка артилерия южния украински град Николаев и е нанесла щети на онкологична болница и няколко жилищни сгради.

Главният лекар на болницата Максим Безносенко каза, че по време на обстрела в лечебното заведение са се намирали няколкостотин пациенти, но никой не е ранен. Сградата е пострадала, има изпочупени прозорци, пише БТА.

Руските сили засилиха атаките си срещу Николаев, разположен на 470 километра южно от Киев, и се опитват да обкръжат града.

Продължава и настъплението към Киев, най-вече около северната част на украинската столица.

Частната американска спътникова компания Maxar Technologies посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, че руските военни части продължават да се разполагат все по-близо до Киев и извършват артилерийски обстрел по жилищни райони.

Our latest #satellite imagery from this morning, March 9, 2022, 10:16 a.m. local time, of the crisis in Ukraine. This set of before and after images show destroyed homes and buildings of the besieged southern #Ukraine city of #Mariupol. (Location: 47.104, 37.560) pic.twitter.com/RywSTPqUKZ