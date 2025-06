Тази вечер Техеран празнува с парад "победата" във войната с Израел

Тази вечер, 24 юни, на Площада на Революцията в иранската столица Техеран ще се проведе честване на победата във войната с Израел. Събитието е планирано да започне точно в 18:00 ч. местно време.

Ето обаче как част от потребителите в Х представят "победата" на Иран в тази война, която дори не е ясно дали наистина е свършила:

Ето и какво отбелязва с ирония иранската опозиция във връзка с обявената от властите в страната "победа":

"Постиженията на Ислямската република в тази победа:

• Всички висши командири на Революционната гвардия бяха убити;

• 700 членове на Революционната гвардия бяха убити за един ден;

• Пълно унищожение на Натанз, Исфахан и Фордо. Загуба на няколко трилиона долара за страната;

• Повече от 60% от иранските системи за противовъздушна отбрана бяха унищожени;

• Големи разрушения и щети на всички бази в страната;

• Унищожаване на няколко десетки изтребители, останали от ерата на шаха;

• Унищожаване на всички ядрени учени;

• Унищожаване на половината от ракетните установки."

