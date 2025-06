"Как да се облечем за Третата световна война" и други вайръл трендове в социалните мрежи (ВИДЕО)

Глобална криза? Активни военни действия? Реакцията на поколението Z е да се тревожи за идеите за облекло и дали дрехите им от някой от китайските гиганти ще пристигнат навреме. Страховете от Трета световна война се разпространиха в TikTok, Instagram и X тази седмица след ударите на САЩ срещу Иран - предизвиквайки вълна от панически постове, шеги за военен набор и мемове за деня на Страшния съд.

Само през тази седмица търсенията на тема "САЩ ще воюват ли" са се увеличили с близо 5000%, а търсенията на фразата "Трета световна война" са се увеличили с почти 2000%, според Google Trends. В социалните медии обаче настроението е по-малко паническо, и повече "модерно". Един видеоклип в TikTok с близо 10 милиона гледания показва флотилия от хеликоптери, които летят над главите, а на страницата е изписан надписът "Какво имаш предвид с това, че Третата световна война е започнала?", докато на заден план звучи песента "Blow" на Kesha.

А коментарите са на висотата на поколението Z: "Това ще се отрази ли на поръчката ми за SHEIN?" и "Исках лятно избухване, но нямах точно това предвид". Откакто Израел и Иран започнаха да си разменят смъртоносни ракетни удари на 13 юни, видеоклиповете в TikTok с етикет "WW3" събраха милиони гледания, като потребителите сглобяват кадри от Газа, Тел Авив и дори от холивудски военни сцени - всичко това под звуци и драматични ефекти с прекомерен монтаж.

🫡TikTok Has Lost It: “Outfit for WWIII” — The Latest Trend



A bizarre new trend is spreading across TikTok: “How to dress for World War III.”



Girls post videos with captions like “Get ready with me for the first day of WWIII” — dressing in military gear, saluting in mirrors,… pic.twitter.com/jjX8hi5o4y