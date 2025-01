Руската Дума ще гони Дявола: Депутат обеща закон срещу "глобалния сатанизъм" (ВИДЕО)

В Русия скоро ще има законопроект за забрана на "глобалния сатанизъм", предаде NOELREPORTS. Депутатът от Държавната дума Николай Бурляев посочи пред духовници, че целта е борба със „световния сатанизъм“. За същото явление говори и Путин, а Руската православна църква обяви войната в Украйна за свещена, понеже Западът бил изпаднал в сатанизъм. Още: "Бог ни наказва": Руската православна църква заяви, че мастурбацията е довела до войната с Украйна (ВИДЕО)

По думите на Бурляев вече е в ход подготовката на законопроекта. "Нашият комитет скоро, буквално за седмица или десет дни, ще представят пред Държавната дума проект против сатанизма", казва той.

In Russia, a bill has been drafted to ban "global Satanism," says State Duma deputy Burlyaev.



The goal? Fighting the so-called "world Satanism" that Putin rants about. pic.twitter.com/V15TfGyNbY