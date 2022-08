Руската компания Stars Coffee замени американския Starbucks, ще сервира и алкохол (ВИДЕО)

За разлика от руския вариант на "Макдоналдс", който бе шумно рекламиран през юни, Stars Coffee предпочете да не прави голяма рекламна кампания за откриването си на известната московска улица "Нови Арбат", в центъра на руската столица.

Всички заведения от веригата се очаква да отворят врати в Русия до края на септември, по думите на собствениците. В менюто на веригата ще присъства и алкохол.

Според изявлението им около 80% от около 2000-те служители, които преди това са работили за Starbucks, са се съгласили да останат в новата верига.

The first cafe of the Starbucks chain reopened under the new name Stars Coffee in the center of the #Russian capital Moscow on Thursday. pic.twitter.com/kh0pNPBrAn