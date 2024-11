Руската опозиция поиска съд за Путин от центъра на Берлин, в Грузия пак тръгнаха протести (ВИДЕО)

Най-малко хиляда поддръжници на руската опозиция в изгнание преминаха през центъра на Берлин в първата си голяма демонстрация срещу инвазията на Москва в Украйна, предаде АФП.

С цел да съживят раздираното от вътрешни конфликти движение, протестиращите се отправиха към посолството на Москва в германската столица - Берлин е дом на хиляди украински бежанци и руски критици на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Организаторите смятат, че маршът ще послужи като лакмус за доверието в опозицията в изгнание, а до 2000 поддръжници се събраха в подкрепа на каузата въпреки потъмнялото небе, скандирайки "Не на войната" и "Русия без Путин" - както и "бандата на Путин - на съд":

❗️“Putin’s gang on trial!” Anti-war Russians protest in Warsaw



Demonstrators called for support for Ukraine and demanded that Putin’s “gang” face justice.



Our journalist tells more from the scene. pic.twitter.com/OvYRfnGlUy — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2024

Руската опозиция заявява, че има 3 основни искания: "незабавно изтегляне" на руската армия от Украйна, съдене на Путин като "военен престъпник" и освобождаване на всички политически затворници в Русия.

През последните години Кремъл ликвидира всякаква политическа конкуренция в страната и предприе масови репресии срещу инакомислещите, като стотици - а може би и хиляди - руснаци са в затвора заради политическите си възгледи. Путин е на власт от почти 25 години и всички негови значими политически опоненти вече са мъртви, в затвора или в изгнание. Руската опозиция загуби основния си лидер през февруари, когато съперникът на Путин Алексей Навални почина при мистериозни обстоятелства в арктически затвор. Неговата вдовица Юлия Навалная, която пое ръководството на движението, беше начело на шествието като един от главните му организатори.

Навалная обединяваи сили за митинга с други двама опозиционери: бившия общински съветник в Москва и дългогодишен активист срещу Путин Иля Яшин и Владимир Кара-Мурза, който оцеля след два опита за отравяне и лежа в руски затвор, преди да бъде разменен с американско посредничество. Яшин също беше освободен от руския затвор при тази размяна: Размяна: Путин пусна най-важния политически затворник, останал след Навални

Russian anti-war marches call for weapons supply to Ukraine



Anti-war rallies by the Russian opposition were held in Berlin, Warsaw, Prague, Vilnius, and other cities worldwide.



In Berlin, participants demanded the delivery of Eurofighter jets to Ukraine, displaying the call in… pic.twitter.com/cSORMhgp5z — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2024

"Важно е да покажем, че руснаците и рускоговорящите не са изцяло за Путин, както може би си мисли целият свят, а че защитават и либерално-демократичните ценности, че са против войната и убийствата", заяви протестиращата и 21-годишна студентка Полина Зеленская, предаде БГНЕС.

Още: Поредна присъда в Русия за опозиционер, обявил се срещу Путин и войната в Украйна

Грузия - също на протест

След като грузинската ЦИК официално обяви, че "Грузинска мечта" печели парламентарните избори с пълно мнозинство, днес в Тбилиси тръгна нов протест.

Основното искане - нови избори, заради твърдното убеждение на много хора, че предишните бяха манипулирани.

Още: „Ти си черно петно“: Заляха председателя на ЦИК в Грузия с черна боя (ВИДЕО)

❗️Large-scale protest begins in Georgia



Opposition leaders have launched an indefinite action in the city center, blocking major highways.



They are demanding new elections. pic.twitter.com/Z9ClW6Qclf — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2024

Грузинската коалиция за промяна призова всички да се включат в 24-часов протест до сградата на Държавния университет в Тбилиси. Един от лидерите на коалицията Ника Гварамия говори публично за този план. Към акцията се присъединиха и от партия "Единство-Национално движение".

В същото време на булевард "Руставели" в Тбилиси се провежда кампанията "Върнете гласа си". В подкрепа на шествието се обявиха едновременно организации, наблюдаващи гласуването на парламентарните избори, и опозиционни партии, както и студентски движения. На митинга студенти от 13 грузински университета прочетоха манифест, в който заявиха, че не признават проведените на 26 октомври избори и легитимността на сформирания в резултат на тях парламент.