Руската пропаганда тръгна да "денацифицира" и Казахстан (ВИДЕО)

"С Казахстан имаме най-дълга граница, има и най-много руснаци там зад граница. Там е и ядреното гориво за "Росатом" - така продължиха разсъжденията по темата.

Припомняме, че именно в Казахстан избягаха стотици хиляди руснаци след обявяването на частичната мобилизация в Руската федерация заради войната в Украйна, която режимът на Путин губи на бойното поле.

“The next problem is Kazakhstan! Nazi trials can start there, just like in Ukraine!” — Russian TV pic.twitter.com/xdr0GJArxH