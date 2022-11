Не можем да спечелим така срещу Украйна - бивш руски депутат говори (ВИДЕО)

"Русия не иска, не желае, а можем да предположим и не може да води тотална война (срещу Украйна) до победа", подчерта Прилепин.

За нас е стратегически важно да протакаме, каза още бившият руски депутат. И добави, че Русия трябва да удвои силите си на украинския фронт, защото сега не може да провежда атакуваща война.

По сегашния начин, който така радва (националистите), с тези удари (явно визирайки ударите с крилати ракети и дронове) няма да победим Киев, няма да го принудим да капитулира, смята още Прилепин. Той беше доста картинен - ще спираме тока им за седмица или две, но няма да помогне. "Принципът на моркова и тоягата е по-добър", заяви бившият руски депутат, но бързо уточни, че най-добре би било хем разрушена енергийна инфраструктура в Украйна, хем военна победа за руснаците.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред контролираната от режима на Путин държавна информационна агенция ТАСС, че Путин вече бил казал, че "специалната военна операция" (така Кремъл нарича подпалената от него война в Украйна) няма за цел да смени режима в Киев.

🤡 Do you remember how Dudayev said that Russia asks for a truce only in order to accumulate strength and attack again? So the propagandist Prilepin revealed all the plans on the air with his pro-Kremlin friends.



pic.twitter.com/S1fOPZKrSf