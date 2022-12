Руската пропаганда заговори за загуба в Украйна и какво ги чака Путин и кликата му (ВИДЕО)

Русия да плати пълна компенсация на Украйна заради войната - Фон дер Лайен каза какъв е планът на ЕС

"Господ да не дава, не мислим за това и дори не го казваме на глас, но ако предположим, че нещо стане и нашата страна не успее да победи, трябва да тръгнем от предположението, че всеки ще бъде считан за виновен, без изключение", обясни тя.

Какво би било тогава според Скабеева – поддръжниците на режима на Путин, намиращи се извън руска територия, щели да бъдат веднага арестувани. Затова руската победа е със значение на оцеляване – бъдещето на Русия и всеки неин гражданин, според телевизионната водеща, но от думите ѝ добре става ясно, че говори за кликата на Путин.

"За да няма трибунал в Хага, повдигнати наказателни дела, компенсации, репарации, трябва така да вдигнем нивото на бойни действия, така да ги притиснем (бел. ред. – украинците), че те да искат примирие и (първи) да пожелаят мирно споразумение", каза Скабеева.

