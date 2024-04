Руската тактика за голям пробив на фронта в Украйна: Оценка от САЩ (ВИДЕО)

По отношение на ползването на бронирана техника от руснаците, ISW прави заключение, че една от причините за бързането е наближаващият с пълна сила пролетен сезон, който ще размекне много земята в Украйна и ще има тонове кал, което ще попречи на придвижването на тежка техника. В Южна Украйна това вече е факт – в западната част на Запорожка област, при Работино (10 километра южно от Орехов). Иначе големите примери за масирани руски атаки с бронирана техника са при Тоненко, направлението на запад от Авдеевка, както и Терно, на 15 километра западно от Кремена – Лиманското направление. Сполучливо бяха използвани епитети като "касапница на танкове": Касапница за танкове и войници: Безумни руски жертви в Украйна, но Русия пълзи напред (ВИДЕО)

Powerful footage shared by DeepState shows warriors of the 25th and 68th Brigades repelling an assault by armoured group of the imperial formations using anti-tank systems, including Javelin. It is believed around 50 imperial vehicles took part in the assault on Tonen'ke several… pic.twitter.com/ieeSCI7dUY — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 3, 2024

Wild footage from Terny, Lyman direction. These are Vuhledar vibes all over again. A Russian mechanized column running into mines and Ukrainian fire one after another. In the end, Russians run off, leaving their stuff behind. pic.twitter.com/ah1O29m8JU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 3, 2024

На фона на тези кадри, има и други видеокадри - как руснаците опитват да пленят поразен украински танк и дават свидна жертва заради удар с британска ракета "Бримстоун":

Купищата трупове на руски войници, които са факт от интензивните руски усилия за голям пробив, засега не оказват влияние върху намеренията на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин:

Putin's bloody harvest in Bashkortostan, Russia. They could be just living their lives. But instead, they went straight into the meatgrinder, and not even Elon Musk cares about them. pic.twitter.com/svZly7RtPC — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 3, 2024

Що се отнася до руските въздушни атаки, предположението на ISW е, че Русия се мъчи да накара украинското командване да изтегли някои от огневите си ПВО групи от фронта за защита на критична инфраструктура, което да позволи на руснаците да окажат още повече натиск (специално с бомбардировки с авиационни бомби) и да създадат условия за по-голям пробив. Специално за ПВО системите украинският външен министър Дмитро Кулеба директно каза, че партньорите не дават достатъчно ПВО системи, а имат над 100 системи „Пейтриът“ (Patriot) в арсеналите си. Нужни са ни 5-7 системи Patriot, заяви украинският министър. "Толкова голям проблем ли е да бъдат доставени“, попита той. Кулеба каза пред Reuters, че ще повдигне въпроса в рамките на всяка среща на външните министри на НАТО в Брюксел – днес, 4 април, е вторият ден. Той посочи, че досега през март Русия е изстреляла 94 балистични ракети по цели в Украйна, а те са много по-бързи и трудни за прехващане.

Отделно, ISW коментира препратка към Politico и как украински офицери казват следното – че западните оръжия идват не навреме и в малки количества, което позволява на руснаците да се адаптират. Конкретно има загриженост и, че Русия ще се е подготвила за идването на F-16, което се чака през лятото от Украйна.

Руската подготовка обаче винаги е под въпрос – пример в това отношение е призивът на ръководителя на Татарстан Рустам Миникханов към местния бизнес да се подготви и защитава сам срещу атаки с дронове – думите му бяха предадени от "Комерсант": Дрон удари зоната в Татарстан, където Русия и Иран правят дронове (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Compilation footage of recently destroyed Russian self propelled howitzers and guns by various Ukrainian FPV operator units. At least a dozen can be counted in this footage. pic.twitter.com/U5XmRdXtBG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 3, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете на дневна база бележи лек спад. Украинците отчитат 65 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо си остава Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Новомихайловка, Григоровка и Красногоровка) – 22 отбити руски пехотни атаки за денонощието. Посочени като места на боеве са Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка т.е. подход към Угледар от юг, докато Новомихайловка е от изток. Отделно е посочено и Водяне – руските военни блогъри го обявиха за превзето още в началото на седмицата (например Семьон Пегов) и че е важно за превземането на Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Сега Пегов пише за украински контраатаки при Водяне, докато убеждава, че е въпрос на време на Първомайско да падне.

На запад от Авдеевка са отбити 15 руски пехотни атаки, по линията от югозапад на северозапад на 15-тина километра от Авдеевка: Невелско – Първомайско – Уманско – Яснобродовка – Бердичи. Руският натиск е голям, като специално известният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че руснаците атакуват към Уманско, но без да отбелязва значими руски успехи. Пегов уверява, че руската армия приближава към Уманско, но и че при Семьоновка и Бердичи няма някакви значими промени. "Очевидно украинската армия няма да може дълго да удържи руските части по тази линия", уверява руският пропагандист ведната след като казва как няма значителни промени в ситуацията.

(КАРТА) При Бахмут украинците съобщават за 14 отбити руски пехотни атаки – с други думи, натискът там се усилва. В украинското телеграм пространство се споделят очаквания, че Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) скоро ще падне и руснаците вече ще гледат и ще атакуват изцяло Часов Яр в този сектор на фронта. Има геолокализирани видеокадри на руски БТР, стрелящ по къща в югозападния край на селото. "Рибар" съобщава за масиран руски обстрел по украинските позиции в микрорайон "Канал" - индустриалното източно предградие на Часов Яр.

Ivanivske, Bakhmut front.

Russian IFVs entering and making their way through the town and firing on a house in the southwestern end. pic.twitter.com/NDplmy7CL9 — Kommandant Snus (@strategicbakery) April 3, 2024

(КАРТА) На този фон нищо не се случва в Купянското направление, където месеци наред руснаците така и не успяват да влязат в основната опорна точка на украинската защита на града - село Синковка, на 8-9 километра североизточно от Купянск. По-тихо е и в направлението към Лиман, след голямата атака с танкове и БТР-и при Терно, която беше брутално спряна от украинците.

