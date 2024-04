Русия напада Харков и Киев през лято'2024: Обективните пречки (ВИДЕО)

Под "Северна Украйна" Машовец визира руска офанзива към Чернигов и евентуално оттам към Киев, а под "Южна Украйна" той разбира градовете Херсон, Павлоград и Запорожие. "Завръщането на руснаците "под Киев" в момента изглежда меко казано проблематично", смята украинският о.з. полковник. Защо – защото Русия трудно би могла да прикрие разгръщането на необходимите за това сили и защото необходимите за това войници и техника не се вижда откъде ще дойдат.

Според Машовец, за руска офанзива в направление Чернигов – Киев ще трябват поне две групи военни части, всяка от по минимум 80 000 – 90 000 души, а оптимално даже 110 000 – 120 000 всяка. Логично би било първата група да тръгне от беларуския град Гомел (условно района - Речица - Холмеч - Брагин - Хойники), на десния бряг на река Днепър, а втората в района на Новозибков - Климово - Чуровичи - Злинка т.е. Брянска област. Съответно, първата група би трябвало да действа в остта Любеч – Чернигов, като част от руската армия би трябвало да действа към Славутич, за да осигури прикритие. Втората група – настъпление през Сновск и Огородня, за да бъде пресечен пътят Чернигов – Сосница, обобщава украинският военен анализатор.

Що се отнася до Харков, Машовец обръща внимание, че не е случайно как т.нар. руски доброволци атакуваха именно районите на Грайворон и Шебекино в Белгородска област, защото именно оттам е най-удобно руснаците да организират атака към Харков. За да стане тя възможна обаче от гледна точка успех, руската армия трябва да мине през Купянск, за да създаде флангова заплаха, а това нещо не се случва – напротив, в Купянското направление е тихо от доста време. Не е постигната и руската цел да бъде форсирана река Оскол и да бъде достигната линията Чугуев – Първомайско: за това никой даже не говори, толкова далеч са руските сили от тази си цел. За да стигне до Харков от север, руската армия ще трябва и първо да се справи с две мощни защитни украински позиции – Охтирка и Богодухов, казва Машовец: За седмица убихме 651 руски войници и пленихме 37: Пресконференция на руските доброволци (ВИДЕО)

Накрая украинският анализатор посочва, че при сегашното положение на нещата, което е пат, Русия има над 80 000 войници в Купянското и Лиманското направление, но отделно 35 000 – 36 000 в Белгородска, Брянска и Курска област, които служат за осигуряване на границата, но това не пречи да се случват сериозни рейдове като последните за момента на руските доброволци. След като е така, Машовец задава логичния въпрос: Колко още войници ще трябват за атака на Киев през Чернигов или за атака на Харков, колко време ще трябва, за да бъдат подготвени – с обучение, с оръжие и техника (логистика, натрупване на подходящи резерви, като се започне от гориво и боеприпаси, завърши се с кръв за преливане в полеви болници, храна и униформи) и възможно ли е да стане до началото на лято'2024?

За финал защо може да има основателни съмнения, два примера за нивото на професионализъм в руската армия. Първият – руски военен хеликоптер каца върху рисунка на Су-30 на летище в Крим, явно направена за примамка. Кацането на хеликоптера обаче категорично разкрива примамката:

Вторият пример е от боевете в полетата около Новомихайловка, Новопавловското направление – при явно ударена и обезвредена руска машина, втора руска бронирана машина продължава по същия път. Резултатът – ефектен взрив, след като попада на мина:

Bravery and stupidity. Russian occupiers from the 10th Nizhny Novgorod tank regiment try their luck in a minefield



Spoiler: luck is not on their side. pic.twitter.com/13xDZSjVNs — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия на дневна база на практика не се променя. През последните 24 часа по целия фронт украинците са отчели 75 бойни сблъсъка спрямо 71 предишното денонощие. Най-горещо си остава в Новопавловското направление – 24 отбити руски пехотни атаки при Новомихайловка и Урожайно. На запад от Авдеевка са регистрирани 14 отбити руски пехотни атаки: по линията от югозапад на северозапад Невелско – Първомайско – Семьоновка – Уманско – Бердичи. 10 отбити руски пехотни атаки има според украинците в Лиманското направление – село Терно, на 15 километра западно от град Кремена. За сравнение, в Купянското направление има само 1 руска пехотна атака при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и тя е отбита, по украинските данни.

Breakdown of a Russian mechanized column near Novomykhailivka. pic.twitter.com/lUCljTHEFs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2024

Специално при Новомихайловка боевете са много жестоки. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, прави отделен обзор за ситуацията. От казаното си личи, че все още по-голямата част от селището е под украинци контрол, но вече има боеве в градски условия. Засега обаче основните руски усилия са насочени към това да бъде превзето местното ТКЗС - "Машиностроител". "Рибар" опитва да пише окуражително за руските атаки от юг, но и признава, че украинските позиции тук са силни и няма да може да бъдат превзети бързо.

Battle for Novomykhailivka (ongoing)

07.10.23-01.04.24

AFU:

79th Air Assault Brigade

116th Territorial

(72nd Mechanized Brigade)

RU:

155th Marines

36th Motor Rifle Brigade

39th Motor Rifle Brigade

33rd Motor RifleRegiment

242nd Motor Rifle Regiment

430th Territorial

1442nd… pic.twitter.com/1yq0BliFOz — imi (m) (@moklasen) April 2, 2024

Що се отнася до Урожайно, което е на 9 километра южно от Велика Новоселка и се явява фронт под прав ъгъл от Новомихайловка с поглед към Угледар, засега изглежда руснаците там залагат на тактика с малки щурмови групи. Долното видео показва как една такава група е посрещната с обстрел с касетъчни боеприпаси:

In the area of Urozhaine, units of the 58th Motorized Brigade struck a group of Russians attempting to attack Ukrainian positions with cluster munitions and grenades dropped from drones pic.twitter.com/tvUAACTAri — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2024

За Авдеевка реално особена промяна няма – руски позиции южно от Семьоновка, в Бердичи нещата са както досега, но "Рибар" се мъчи да вдига руския дух, че някои украински части се оттеглят повече на северозапад, към Новобахмутовка. Святослав Голиков, инструктор на отрядите "Щурм Z", коментира в своя телеграм канал, че по-големите руски атаки с бронирана техника тестват украинците и с тях трябва да се определи "прозорец", когато украинската армия няма да има достатъчно боеприпаси, за да се справи с поредния руски опит, което да доведе до по-голям руски пробив, коментира в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

За Бахмут има интересна новина – украинците изглежда взривиха с робот мост, водещ от Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) към Часов Яр. Пътят оттам е N-32 и е удобен за тежка бронирана техника. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че руската военна авиация и руската артилерия обстрелват постоянно Часов Яр, за да подготвят почвата за пехотно настъпление (засега по-масирано руско присъствие има в микрорайон "Канал", източно предградие на Часов Яр, на минимум 640 метра от първите де факто източни покрайнини на града), но и признава, че руснаците още не могат да тръгнат към града, използвайки за опорни точки Ивановско и Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Причината, която Пегов не уточнява, е, че руската армия няма пълен контрол върху тези селища. "Подобна маневра ще отнеме време", пише руският пропагандист като косвено потвърждение:

Снощи имаше поредна атака с дронове на руска територия. Руското военно министерство съобщи за 4 свалени дрона над Курска област и 1 над Белгородска област. Видеокадри от атаката в Курска област обаче показаха голям пожар – руското министерство на извънредните ситуации не обелва и дума, а руският телеграм канал "Курский Бомондъ", който показа кадрите, изрично написа снощи, че няма официална информация. Губернаторът на Курска област Роман Старовойт също не казва нищо в канала си в Телеграм извън предупреждения за атака.

After a UAV attack, something is burning in Kursk. pic.twitter.com/4nruSHvJHJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2024

Украинските ВВС съобщиха за 4 изстреляни през нощта дрона клас "Шахед" от Русия по цели в Украйна и 3 зенитни ракети С-300, които са били насочени към цели в Донецка област. Всички дронове са свалени – в Хмелницка, Житомирска, Кировоградска и Черкаска област.

Зам.-ръководителят на украинското разузнаване (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки коментира пред РБК, че Русия има в запас около 950 ракети от различни видове с етикет „високоточно оръжие“ и че руското командване държи долна граница на резерва от 900 ракети – когато вече се наближава това число, започва ново натрупване и през това време Русия ограничава далекобойните си ракетни атаки срещу Украйна. Русия има около 90 ракети на разположение, за максимум 2-3 нови по-мащабни атаки преди да спре за известно време за „презареждане“, според Скибицки, който обръща внимание, че Руската федерация не е ползвала ракети "Калибър" от септември, 2023 година насам, вече би трябвало да има около 260 такива и се стреми да произведе още 30 през април. "Калибър" обаче се изстрелват от кораби, а Руският черноморски флот е в незавидно състояние – отделно, по думите на Скибицки, "Калибър" са по-лесни за прехващане.

