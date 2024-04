Касапница за танкове и войници: Безумни руски жертви в Украйна, но Русия пълзи напред (ВИДЕО)

Новопавловското направление, на запад от Авдеевка, Лиманското направление, Бахмут – това са участъците на фронта, където през последните дни, имаше големи руски атаки с бронирана техника. Тези атаки определено излязоха от познатия руски тактически модел – да се пращат напред малки щурмови групи, често без бронирана техника и дори с оплаквания как няма прикритие от артилерия и руските войници са ползвани за пушечно месо: Русия взема пример от Украйна за дроновете, руски ракети спряха тока на Одеса (ВИДЕО)

Геолокализирани видеокадри: Мащабът на руските жертви

Първите ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ (18+), които представяме на Вашето внимание, касят района западно от село Тоненко, към Семьоновка, както и при Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка). Това е направлението на запад от Авдеевка. Включени са и кадри от боевете при село Терно, Лиманско направление – селото е на около 15-тина километра западно от град Кремена, както и село Диброва, на около 5 километра югозападно от Кремена. За Терно има и ВИДЕОКАДРИ (18+) ( не са за хора със слаби нерви ) на купища трупове на руски войници и разбита бронирана руска военна техника: Русия атакува бясно на запад от Авдеевка и даде сериозни жертви (ВИДЕО и СНИМКИ) Втората компилация от ВИДЕОКАДРИ (18+) е с основен акцент Новомихайовка – една от основните точки на боеве в Новопавловското направление (ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ). Руснаците се опитват да си осигурят широк фронт за атака там – от изток, юг и север, като все още от северната страна не са стигнали до добри позиции по украински данни. Третия акцент са ВИДЕОКАДРИ (18+), отново показващи Бердичи, Тоненко, Новомихайловка, като този път е включено и село Першотравнево, Харковска област (направлението към Купянск), както и Диброва (ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ).

Войната в Украйна: Акценти

A russian assault towards positions of the 92nd brigade was repelled thanks to the thermal vision drones. The aftermath of this assault was published before, but this video wasn't yet made public.



You can see effective work of our artillery and cluster munitions, however, it… pic.twitter.com/91pKoxYJIG — ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) April 1, 2024

На фона на потресаващите видеокадри, сутрешната сводка на украинския генщаб сочи увеличение на интензивността на боевете на дневна база. През последните 24 часа украинците са регистрирали 71 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 53 предишното денонощие. Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Григоровка и Новомихайловка) е най-горещото – 25 отбити руски пехотни атаки. След известно затишие отново село Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка, пак е посочено като място на боеве. И още нещо – самата Велика Новоселка също е посочена, което подсказва, че има напреднали руски щурмови групи (КАРТА). Какво се случва при Новомихайловка, вижте – има ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ на долното видео:

The 14th regiment repelled a Russian mechanized attack with the help of FPV drones. pic.twitter.com/vaOS966kUX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2024

(КАРТА) Що се отнася до направлението на запад от Авдеевка, има украински данни, че руснаците са успели да пресекат основния водоем, който "пази" от изток Семьоновка. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в обзора си, че боевете за Семьоновка са много ожесточени и че украинската армия изгражда отбранителна линия в посока Уманско – на запад от Тоненко и Орловка. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обаче уточнява в своя обзор, че руснаците не могат да напреднат по-далеч от южните покрайнини на Семьоновка, също в Бердичи руските части не могат да пробият засега, но имало руски напредък към Уманско. Появи се и още ново ВИДЕО 18+ (не е за хора със слаби нерви и може да се види само от логнати в Twitter потребители – кадрите са обозначени като чувствително съдържание), показващо купища трупове на руски войници и изгорели руски танкове и бронетранспортьори – цената на всички тези руски опити Украйна да бъде покорена. Именно заради такива доказателства какво струва на руската армия всеки метър напред, популярният руски военен и пропаганден телеграм канал "Военкор" коментира, че некомпетентни руски командири жертват подчинените си, за да правят кариера в руската армия:

Avdiivka direction, FPV drones from the 3rd Separate Assault Brigade keep eating Russian armor for breakfast. pic.twitter.com/qYSvb3YKz2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2024

За ситуацията в Бахмут – украинският генщаб съобщава за 18 отбити руски пехотни атаки през последното денонощие. Боеве е имало при Ивановско, Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Часов Яр, като руската военна авиация е извършвала бомбардировки, явно тактика за очистване на укрепени украински позиции. Има данни, че предни руски части (98-ма дивизия на руските ВВС) са на около 1,5 километра от източните покрайнини на Часов Яр. Семьон Пегов дава информация, която се появи и в украинския телеграм канал Deep State – че руснаците са успели да превземат висок терен северно от село Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и оттам имат добра позиция за разузнаване и артилерийски обстрел по Часов Яр. Самото Ивановско обаче още не е в руско владение, макар че на 23 март руското военно министерство го обяви за превзето. "Рибар" добавя, че идват украински подкрепления в района на Северск, както и в Борова, за да не трябва украинската армия да отстъпи на западния бряг на река Жребец: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск – Краматорск

Bakhmut direction. An attempted Russian assault involving 6 armored vehicles, reportedly 2 were able to flee and the rest was destroyed. pic.twitter.com/GiGxlKa9ea — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2024

За пръв път от доста време "Рибар" обръща внимание и на Южна Украйна – с уточнение, че при Орехов украинците правят сериозни инженерни защитни съоръжения под формата на силно укрепени окопи, както и че при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър) има неуспешни опити за украинска контраатака – там явно руснаците така и не могат да се справят с малкото украинско предмостие.

Съгласно актуална сводка на украинските ВВС, през тази нощ Русия е изстреляла 10 дрона клас "Шахед" и авиагионна ракета Х-59. Свалени са 9 дрона – в Днепропетровска област. Именно за там имаше няколко предупреждения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС през тази нощ.

В Старобелск беше взривен и убит в колата си Валерий Чайка – назначен от руснаците зам.-ръководител на местната дирекция по образованието. През 2022 година, след руската инвазия, Чайка подкрепи руските окупационни власти, твърдят украински източници:

In occupied Starobilsk, it is reported that Russian appointed deputy head of the so called “educational organizations” Valery Chaika was killed after his car was blown up. In 2022, Chaika switched sides to Russia.



Traitor. pic.twitter.com/S3rBWvpuQY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2024

Междувременно, след терористичната атака в Москва, в "Крокус Сити Хол", Русия готви нов закон за мигрантската си политика, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в своя дневен обзор. Съгласно него всички влизащи в Русия чужденци ще трябва да дават пръстови отпечатъци и да бъдат заснети, като ще им се правят профили в дигитална система. Отделно – ще има изисквания всички чужденци да получат нов документ за самоличност, потвърждаващ правото им да живеят и работят в Русия; ще се променят ограниченията за продължителността на временно пребиваване на чужденци в Русия от 90 дни на всеки шест месеца до 90 дни годишно; руските съдилища и определени федерални изпълнителни органи ще могат да депортират чужденци, които "представляват заплаха за сигурността". Според ISW, така руските власти по-лесно ще могат да "убеждават" мигранти да влизат в руската армия. Отделно се мисли да се създаде нова дирекция за надзор на етническата и миграционна политика в Руската федерация – към администрацията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

На този фон пред съда беше изправен десети обвинен за случилото се в "Крокус Сити Хол" - пак таджикистанец, женен и с три деца, на 25-години. Засега той остава в ареста за 2 месеца: