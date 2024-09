Руски бомби раниха спасители в Харков, Суми е без ток след нова атака (ВИДЕО)

Руските сили атакуваха втория по големина украински град Харков с управляеми въздушни бомби, при което бяха ранени най-малко шестима души, съобщиха местните власти на 17 септември.

Според кмета Игор Терехов под нападението е попаднал квартал "Киевски". Сред ранените са четирима служители на службата за първа помощ, които са се притекли на място.

На 17 септември се отбелязва Денят на спасителя в Украйна.

Occupiers attacked Kharkiv - six people were injured Four of them - rescuers who were extinguishing a fire near the place of impact, said the mayor of the city Igor Terekhov. The flight was recorded in the forest belt near the shopping center. pic.twitter.com/8CEU6Nhsqr

Други двама цивилни мъже, на 19 и 25 години, също са пострадали, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синехубов в Telegram.

Руснаците са използвали две авиобомби КАБ. Според Синехубов една от въздушните бомби е паднала близо до търговски център, в горския пояс, където спасителите са гасили пожар, възникнал в резултат на друг обстрел.

В интервю за украинската медия „Интерфакс“ ръководителят на Държавната служба за извънредни ситуации Андрий Даник заяви, че от началото на руската пълномащабна инвазия до юли са загинали 93-ма спасители, а близо 400 са били ранени.

При едно от последните нападения руските сили удариха жилищна сграда в Харков на 15 септември, убивайки 94-годишна жена и ранявайки над 40 души: Руски ракетен удар по жилищен блок в Харков: Десетки ранени (ВИДЕО).

Две електрически подстанции се запалиха в северния град Суми, административен център на едноименната област, след атака с дрон. В града няма ток и комуникации, има прекъсвания във водоснабдяването, а движението на тролейбусите е спряно, съобщи украинската служба на "Радио Свобода".

Ключови обекти като болници и водоснабдителни системи са свързани към резервни системи за електрозахранване.

Two power substations caught fire in Sumy after a drone attack, there is no light and communication in the city, the Ukrainian service of Radio Liberty has reported



This is reported by the Ukrainian service of Radio Liberty. There are no reports of casualties among the… pic.twitter.com/G4IKtRNaQH