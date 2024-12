Руски цинизъм: Руснаците се опитват да скрият присъствието на севернокорейци на фронта като изгарят лицата им (ВИДЕО)

Дори след години на война, когато изглежда, че сякаш няма как руснаците да проявят повече цинизъм, когато си мислим, че са стигнали предела - те ни показват, че може да бъде и още по-лошо. Това пише украинският президент Володимир Зеленски в профилите си в Х и в Telegram, публикувайки видео, снимано от дрон. Кадрите показват как руснаците след като използват севернокорейци във войната си срещу Украйна, дори и след смъртта им не могат да засвидетелстват някакво човешко отношение към останките им, а обезобразяват лицата им, опитвайки се да скрият факта за присъствието им на фронта.

"Русия не само ангажира севернокорейски войници в атаки срещу украински позиции, но и се опитва да скрие загубите на тези хора. Имаше опити да се запази в тайна присъствието на войници от Северна Корея. Докато са ги обучавали дори им е било забранено да показват лицата си. Руските военни се опитаха да изтрият всякакви видеодоказателства за тяхното присъствие.

И сега, след битките с нашите момчета, руснаците все още се опитват... буквално да изгорят лицата на убитите севернокорейски войници.

Това е демонстрация на презрението, което в момента цари в Русия – презрение към всичко човешко. Няма причина корейците да се бият и да умират за Путин. И дори след смъртта им ги чакат само издевателства от страна на Русия.

Тази лудост трябва да бъде спряна – спряна с надежден и траен мир, [както и да се търси] и отговорността на Русия за тази цинична война", пише Зеленски.

