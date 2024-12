Севернокорейците в атака срещу Украйна: Зеленски потвърди къде засега (ВИДЕО)

"Днес вече имаме предварителни данни, че руснаците са започнали да използват севернокорейски войници в атаките си - значителен брой от тях. Руснаците ги включват в комбинирани части и ги използват в операциите в Курска област. Засега само там. Но имаме информация, която предполага, че използването им може да се разшири и до други части на фронтовата линия. Вече има забележими загуби". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

Къде в Курска област има севернокорейци?

Зеленски не коментира къде точно в Курска област севернокорейци са се включвали в боевете, но от вече 2 денонощия руски военнопропагандни телеграм канали твърдят, че севернокорейски спецчасти превзели село Плехово, Кореневска община. Твърденията обаче не са еднозначни - в един вариант има хвалби, че севернокорейците го направили сами, в друг - че било съвместна операция. По този повод Андрий Коваленко, ръководител на Украинския център за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, сподели следното в канала си в Телеграм: "Севернокорейски войници в руски униформи участват в щурмове в Курска област. Руснаците залагат на числено превъзходство и се опитват да извършват щурмови операции с помощта на корейците, като задачата на корейците е да тичат напред под ударите на нашите сили и да окупират определени райони. Вече има загуби сред севернокорейците. Що се отнася до качествата им - пехотинци, които се упражняват със съветско оръжие и бягат напред. Руската пропаганда ще ги величае, за да ги използва като плашило за украинските военни и цивилни. Не бива да подценявате врага, но и той умира и не бива да вярвате на ужасяващи истории. За съжаление ще трябва да се изразходват допълнителни средства за това": Западните ракети смиряват Русия - нови данни. Руски страх за нова украинска офанзива като в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

В социалните мрежи циркулират и видеокадри, уж показващи операция на севернокорейска пехота - няма обаче потвърждение дали това наистина е така. Припомняме, че според украински и западни разузнавателни данни издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин успя да убеди севернокорейския си колега Ким Чен Ун да му даде около 11 000 севернокорейски войници:

Allegedly the first video of an assault by North Korean forces in the Kursk region. This coincides with previous info. According to Ukraine's intelligence, yesterday North Korea’s military was placed on high alert and ordered to await further instructions. pic.twitter.com/fyIdERvtIa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2024

A few more videos allegedly showing North Koreans. Their advancement in a chain formation without any equipment is quite curious, but it's also hard to determine where they're heading—no one is firing at them. Most likely, they’re moving to occupy some rear positions, assuming… pic.twitter.com/WDenxMzT4E — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 14, 2024

"Ако това не е ескалация, тогава какво е? Именно Путин предприема стъпки за удължаване и удължаване на тази война. Той е този, който отблъсква всяка възможност за мир. Освен това той иска да създаде повече проблеми за света в Азия. Ето защо руснаците учат севернокорейски войници що е то съвременна война. И очевидно Москва игнорира призивите на всички държави, от Китай и Бразилия до много други, за необходимостта да се направи всичко възможно за деескалация. Винаги, когато няма твърд глобален отговор, Русия изостря войната. Винаги е било така", категоричен е Зеленски.

Украинският президент посочва и, че на 18 декември му предстои поредна среща в Брюксел със западни лидери, в рамките на НАТО и ЕС.