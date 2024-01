Руски хеликоптер Ми-8 кацна аварийно и спря тока в Брянска област (ВИДЕО)

Няма пострадали, съобщи местният "Телеграм" канал "Подслушано Брянск". Екипажът на хеликоптера също е невредим. Посочената възможна причина за случилото се е "техническа неизправност".

An Mi-8 helicopter crash-landed near the town of Sevsk, Bryansk Region, breaking power lines. According to preliminary data, there were no casualties. pic.twitter.com/DrpwVj6tOK