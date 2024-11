Руски източник: Storm Shadow уби и рани десетки военни, включително севернокорейци (ВИДЕО)

Украйна вече вкара в действие западни далекобойни ракети, след като получи разрешение от някои от най-важните съюзници, включително САЩ, да ги използва за удари по военни обекти на руска територия. Първо ракети ATACMS поразиха оръжеен склад на руските ракетни войски при град Карачев, Брянска област, а на 20 ноември ракети Storm Shadow взривиха сграда в района на село Марино, Курска област.

Според популярния Telegram канал "Досието на шпионина", който по принцип е доста добре информиран за събитията зад кулисите в Русия, в резултат на удара с британските Storm Shadow (френска версия - SCALP) са убити 18 военнослужещи, а други 33 са ранени в различна степен.

Сред ранените има трима военнослужещи от Северна Корея - двама мъже са с тежки наранявания, а една жена медик е с леки наранявания. Ранените са откарани в централната районна болница в Рилск, твърди каналът.

Източникът добавя, че повечето от пострадалите са офицери от Южния и Източния военен окръг.

Съобщава се също, че по време на удара първият заместник-командир на Ленинградския военен окръг, генерал-лейтенант Солодчук, е бил на командния пункт. Все още няма информация за състоянието му.

Каналът пише и за инцидент, възникнал по време на разчистването на отломките: "Около 19:00 ч., в резултат на детонация на неизвестен боеприпас, са пострадали 13 военнослужещи от 88-и инженерен полк (военно подразделение 53359). Сред пострадалите е и заместник-началникът на щаба на полка", гласи информацията.

Ударът със Storm Shadow е на територията на историческото имение на поета Евгений Баратински, сега санаториум под контрола на администрацията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин.

Официално не е ясно колко британско-френски ракети са поразили територията на имението - известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви, че общо вчера са изстреляни 12 ракети Storm Shadow, но 2 от тях били прехванати и свалени при полета си към района на Ейск, а 10 са отишли в Курска област. Геолокализирани видеокадри от село Марино, Курска област, показват, че е ударена поне една сграда и че тя е разрушена до основи:

Първоначално имаше спекулации, че е ударен руски команден пост. Украинското военно издание Defense Express писа, че е възможно там да е имало севернокорейски военни, и то генерали. Към момента се знае за общо трима генерали, пратени от Пхенян в Русия, за да помогнат на Путин да си върне изгубената част на Курска област от украинските въоръжени сили.

In the Kursk region, there are multiple reports of Storm Shadow/SCALP missiles hitting Russian facilities. Among them a main communication hub in the village of Mar'ino. According to Russian media and local channels, 12 missiles were used. pic.twitter.com/QoqeNGhFkE